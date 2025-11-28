Streaming-Highlights im Dezember bei KiKA (12/2025)

KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Premiere: "Die Borger" (SWR), ab sofort

Animationsserie | UT | für Grundschulkinder

Arrietty ist elf Jahre alt, nur fünf Zentimeter groß und eine sogenannte Borgerin. Gemeinsam mit ihren Eltern lebt sie im Haus von Marie - einer 'Schumann', wie die Borger die Menschen nennen. Eines Tages lernt sie Maries Enkel kennen und freundet sich mit ihm an. Zusammen erkunden sie die Welt der Menschen und erleben ein spannendes Abenteuer zwischen zwei Welten.

Wo schauen? Die ersten zehn Folgen der 52-teiligen Animationsserie sind ab sofort auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar. Weitere zehn Folgen sind ab 5. Dezember 2025 online zu sehen.

Premiere: "Magic Pranks" (ZDF), ab sofort

Prank-Show | UT | für Grundschulkinder

In der Show erfüllen die Magier Andreas und Chris Ehrlich Kindern den Wunsch, andere mit magischen Streichen zu überraschen. Mit Unterstützung von Jeannie Wagner und einer magischen Trickbox planen sie witzige Pranks und führen Freunde oder Familie mit zauberhaften Tricks gekonnt in die Irre.

Wo schauen? Die vierteilige Prank-Show ist ab sofort auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

"Junior ESC - Song Check" (KiKA), ab 1. Dezember 2025

Reaction-Clips | für Grundschulkinder & Preteens

Mit dem Format "Junior ESC - Song Check" bietet KiKA eine spannende Möglichkeit, sich auf den Junior Eurovision Song Contest 2025 in Tiflis einzustimmen. In Reaction-Clips kommentieren die beiden ehemaligen deutschen Teilnehmer*innen des "Junior Eurovision Song Contest", Susan und Bjarne, ausgewählte Songs und Musikvideos der diesjährigen Teilnehmerländer.

Wo schauen? Die sechs Clips sind ist ab 1. Dezember 2025 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar. Der "Junior Eurovision Song Contest 2025" wird am 13. Dezember 2025 live bei KiKA übertragen - moderiert und kommentiert von Felix Schmutzler (MDR Jump).

"Unser Sandmännchen - Die Reise zur Traumsandmühle" (RBB), ab 24. Dezember 2025

Winterspecial | DGS | für Vorschulkinder

Durch ein Missgeschick verliert das Sandmännchen seinen gesamten Traumsand - nur ein einzelnes Sandkorn ist ihm geblieben. Mit Hilfe dieses magischen Sandkorns begibt er sich auf die Reise zur Traumsandmühle. Der Weg ist nicht leicht, doch auf jeder Etappe trifft er menschliche und tierische Gefährten, die ihm helfen.

Wo schauen? Das Sandmännchen-Winterspecial ist ab 24. Dezember 2025 auf kika.de, kikaninchen.de, in der KiKA-App und in der Kikaninchen-App verfügbar.

Premiere: "Wir sind die Anderen" (NDR), ab 27. Dezember 2025

Drama-Serie | UT | für Grundschulkinder & Preteens

Sven möchte in den Sommerferien mit seinen Freunden ins Survival-Camp, doch seine Mutter kann es sich nicht leisten. Damit seine Freunde ihn nicht für arm halten, erzählt er, dass seine Mutter ihn auf einen Hilfseinsatz in Myanmar mitnimmt. Seine Freunde sind beeindruckt und Sven muss nun alles tun, damit seine Lüge nicht auffliegt.

Wo schauen? Die neun Folgen der niederländischen Drama-Serie sind ab 27. Dezember 2025 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Premiere: "Apple Hills" (NDR), ab 27. Dezember 2025

Animations-Comedy-Serie | UT | für Grundschulkinder

In Apple Hills, einem Ort, den kaum jemand beachtet, trotzen die Kinder Trafalgar und Pulver der ständigen Langeweile. Mit unerschöpflicher Fantasie verwandeln sie ihren unscheinbaren Alltag in wilde Abenteuer.

Wo schauen? Die dänische Animations-Comedy-Serie ist ab 27. Dezember 2025 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Noch kurz in eigener Sache... KiKA von ARD und ZDF bleibt auch in Zukunft als Lieblingsmedienmarke der Kinder und Eltern erhalten. Im Medienmagazin " Team Timster" (KiKA/NDR/rbb), beim Medienkompetenz-Format " handy_crush" (KiKA/funk) oder bei "logo!" wird kindgerecht erklärt, was sich für KiKA mit Inkraftsetzung des Reformstaatsvertrags ändern wird.

