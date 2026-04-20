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TARGOBANK erhält erneut Gold-Siegel als "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber"

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Duisburg (ots)

ADFC verleiht das Zertifikat für den TARGOBANK Standort in Duisburg zum zweiten Mal

Bank punktet mit Infrastruktur, Aktionen und Kommunikation rund ums Fahrrad

Weitere Maßnahmen für klimafreundlichere Mobilität in der Umsetzung

Das TARGOBANK Kundencenter hat nach drei Jahren die Auszeichnung "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber" in Gold verlängern können. Das EU-weite Siegel "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber" in Bronze, Silber oder Gold wird in Deutschland exklusiv vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) vergeben und ist drei Jahre gültig.

"Die TARGOBANK hat in Duisburg viele Maßnahmen umgesetzt, die das Fahrradfahren zu einer attraktiven und sicheren Option für den Arbeitsweg machen", erklärt Sara Tsudome, Projektleiterin beim ADFC. "Dieses Engagement kommt nicht nur der Gesundheit der Mitarbeitenden zugute, sondern positioniert das Unternehmen auch als zukunftsorientierten und verantwortungsbewussten Arbeitgeber."

Seit der ersten Zertifizierung im Jahr 2019 mit dem silbernen Siegel hat die TARGOBANK ihren Mitarbeitenden die Nutzung des Fahrrads für den Arbeitsweg konsequent erleichtert. Punkten konnte das Unternehmen bei der Rezertifizierung am Standort Duisburg beispielsweise mit der Teilnahme an diversen Bike-Events sowie der Bereitstellung zusätzlicher Spinde und Duschen und der Einrichtung einer DHL-Packstation direkt an der Fahrradabstellanlage.

"Erneut konnte das Gesamtkonzept überzeugen," sagt ADFC-Auditor Andreas K. Bittner, der auch diesmal das Audit durchführte. "Die TARGOBANK hat beim Thema aktive Mobilität, Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit zahlreiche weitere Schritte unternommen, in übergeordnete Leitlinien integriert und damit auch über den Standort Duisburg hinaus wichtige Impulse gesetzt."

Die bisherigen Initiativen und Maßnahmen rund um das Fahrrad sollen zukünftig weiter ausgebaut werden. "Das Gold-Siegel ist für uns kein Grund, uns auszuruhen," erläutert Birgit Kind aus dem TARGOBANK Geschäftsbereich Interner Service, die sich um die Auszeichnung gekümmert hat. "Wir werden die Zeit bis zur nächsten Rezertifizierung nutzen, um den Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen weiter zu fördern", so Kind weiter. Im nächsten Jahr stehen außerdem die Rezertifizierungen der TARGOBANK Großstandorte Düsseldorf und Mainz an, die seit 2020 ebenfalls zertifiziert sind, seit 2023 ebenfalls mit Gold.

Weitere Maßnahmen für klimafreundlichere Mobilität

Um zum Schutz des Klimas beizutragen, hat die TARGOBANK weitere Maßnahmen angestoßen. Beispielsweise bietet die Bank seit 2019 Dienstfahrräder an. Darüber hinaus wird die Dienstfahrzeugflotte nach und nach elektrifiziert. Parallel baut die Bank auch die Ladeinfrastruktur an den Großstandorten massiv aus. Außerdem bietet die TARGOBANK das Deutschlandticket allen Mitarbeitenden seit vielen Jahren für den öffentlichen Nahverkehr mit aktuell nur 21 EUR vergünstigt an. Die Ausweitung von Homeoffice-Möglichkeiten reduziert das Pendeln. Flugreisen zu internen Meetings innerhalb Deutschlands sind seit einigen Jahren nicht mehr gestattet.

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK ist Teil der TARGO Deutschland GmbH und verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut rund 4 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Das Angebot für Privatkund*innen umfasst Konten und Karten, Kredite, Angebote zur Geld- und Vermögensanlage sowie Versicherungen (über die ACM Deutschland). Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen das Geschäftsmodell, darunter eine Autobank. Über Corporate Banking bietet die TARGOBANK Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung.

Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland Standorte und ist online sowie telefonisch 24/7 erreichbar.

Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.700 Mitarbeiter*innen. Davon sind rund 3.000 in Duisburg beschäftigt, wo das Kundencenter und die IT angesiedelt sind. Hinzu kommen Büros in Mainz (Factoring) und Frankfurt (TARGOBANK Corporate Banking).

Die TARGO Deutschland GmbH ist eine Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas.

Mehr Informationen auf targobank.de

Über Crédit MutuelAlliance Fédérale

Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit über 79.000 Mitarbeitenden und 4.000 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK und OLB in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.

Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr

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