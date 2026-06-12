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Sommer im Wald: MDR startet Schwerpunktwochen „Wald, Leben, Zukunft“ – großer Publikumsauftakt am 21. Juni in Thale

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Leipzig (ots)

Wald zwischen Mythos und Ressource: Wie viel Zukunft steckt in der „grünen Lunge“ Deutschlands? Der MDR geht dieser Frage in seinen Angeboten und vor Ort ab dem 21. Juni 2026 mit dem großen Sommerschwerpunkt „Wald, Leben, Zukunft“ auf den Grund. Zum Auftakt startet der MDR gemeinsam mit seinem Publikum und ARD-Partnern ein öffentliches Dialog-Event an der Walpurgishalle in Thale im Harz (Sachsen-Anhalt). Zwischen Klimafragen, touristischen Highlights und Musik wird diskutiert, gelauscht und erlebt, was der Wald heute bedeutet – und morgen noch leisten kann. Höhepunkt und Abschluss folgt am 23. August mit einem besonderen Familienevent zum MDR-Musiksommer im Baumkronenpfad des Nationalparks Hainich.

Der Wald ist Sehnsuchtsort, Lebensraum und Klimaschützer – aber auch ein System unter Druck. Mit dem multimedialen Programmschwerpunkt „Wald, Leben, Zukunft“ widmet sich der MDR vom 21. Juni bis 23. August 2026 den vielen Facetten des Waldes in Mitteldeutschland – informativ, künstlerisch und vor allem im Dialog mit dem Publikum.

Auftakt im Harz: Dialogtag in Thale

Zum Start lädt „MDR mittendrin“ am 21. Juni ab 11.00 Uhr zu einem Publikums- und Dialogtag an die Walpurgishalle unterhalb des Hexentanzplatzes in Thale ein. Inmitten von Waldrand, Wanderwegen und Brockenblick wird der Auftakt zum Erlebnisraum: offen, vielseitig und mittendrin. Im Zentrum steht u.a. eine Liveaufzeichnung des Podcasts „ARD Klima Update“ mit Arne Schulz vom NDR. Durch den Tag führt Moderatorin Claudia Reiser. Gezeigt werden erstmals auch Ausschnitte aus der neuen MDR-Doku „Aus der Asche. Was kommt nach dem Waldbrand?“, die ab 23. Juli in der ARD Mediathek zu sehen sein wird. Ergänzt wird der Publikumstag durch musikalische Beiträge von Musikern des MDR-Sinfonieorchesters (Hornquartett und Schlagwerk) – letzteres auch zum Mitmachen. Am MDR-Dialoghaus können die Besucherinnen und Besucher mit den Macherinnen und Machern von MDR WISSEN, vom Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt, vom „ARD Klima Update“, sowie vom Kurzfilmmagazin „unicato“, MDR JUMP und „Sport im Osten“ ins Gespräch kommen.

Der Wald im Fokus – zwischen Mythos und Klimakrise

Vom Harz bis ins Erzgebirge, vom Thüringer Wald bis ins Zittauer Gebirge: Mitteldeutschland ist reich an Wäldern. Doch vielerorts ist die „grüne Lunge“ geschwächt. Der MDR nimmt das zum Anlass, genauer hinzuschauen: Wie verändert der Klimawandel den Wald? Welche Rolle spielt er als CO₂-Speicher und Rohstofflieferant? Wie entsteht nach Bränden neues Leben und warum inspiriert der Wald bis heute Kunst und Kultur?

Der Schwerpunkt verbindet Wissen, Dokumentation, Kultur und Unterhaltung – im Fernsehen, Radio, online und in der Mediathek. Dabei spannt der MDR auch eine historische und künstlerische Klammer: Komponist Carl Maria von Weber, dessen 200. Todestag in diesem Jahr begangen wird, ließ sich für seinen „Freischütz“ maßgeblich vom Wald inspirieren – ein Motiv, das bis heute als Gründungsmythos der romantischen Oper nachwirkt.

Hoch in den Bäumen: Großes Finale im Hainich

Den Abschluss bildet am 23. August 2026 ein Familienevent zum MDR-Musiksommer rund um den Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich. Besucherinnen und Besucher erwartet ein musikalischer Spaziergang mit neuen Perspektiven auf den Wald. Mehr Informationen gibt es unter mdr-klassik.de. Begleitend gibt es ein Meet & Greet mit der Försterin vom Hainich, die der MDR fünf Jahre lang für eine Doku begleitet hat. Ein Ausschnitt des Dokumentarfilmes „Mein Wald. Fünf Jahre zwischen Mythos und Holz“ und Gespräche mit den Macherinnen und Machern runden den Nachmittag ab.

Mit dem Sommerschwerpunkt lädt der MDR dazu ein, den Wald neu zu entdecken – als bedrohten Lebensraum, als Kraftquelle und als Zukunftsthema, das uns alle betrifft.

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