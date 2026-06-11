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Aseleben im MDR-Fokus: Große Chorproben, Reportagen bei der Heimat.Liebe.-Tour und Live-Show mit MDR-Sinfonieorchester am 19. Juni

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Leipzig (ots)

Aseleben bestimmt das Programm: Vom 15. bis 19. Juni steht die Gemeinde am Süßen See im Mittelpunkt einer umfangreichen MDR-Berichterstattung. Online, auf Social Media, im Radio und Fernsehen berichtet der MDR täglich über Menschen, Vereine und Unternehmen, die das Leben in Aseleben und den Anrainerorten vom Süßen See prägen. Ihren Abschluss findet die Themenwoche in der Live-Übertragung der MDR-Show „Hol dir deine Show!“ am 19. Juni ab 20.15 Uhr in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen.

Karsten Sonnenkalb und Ralf Leberecht (Ortsbürgermeister in Aseleben) haben sich für „Hol dir deine Show!“ beworben und den MDR nach Aseleben geholt. Bereits im Vorfeld laufen in diesen Tag die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ein besonderes Highlight für die zahlreichen beteiligten Laienchöre aus der Region ist das gemeinsame Musizieren mit dem MDR-Sinfonieorchester. Für viele Chormitglieder ist die Zusammenarbeit mit den Profimusikerinnen und -musikern des MDR eine einmalige Erfahrung. Die Proben bieten nicht nur musikalische Impulse, sondern auch die Gelegenheit, die verbindende Kraft der Musik unmittelbar zu erleben.

Gemeinsam musizieren – Gemeinschaft stärken

Bei der Live-Show stehen der Spaß am Musizieren und das Gemeinschaftserlebnis im Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem MDR-Sinfonieorchester und den Chören aus der Region erklingen bekannte Melodien zum Mitsingen und Mitfeiern. Auf dem Programm stehen unter anderem die Eurovisionshymne, Ausschnitte aus Händels Feuerwerksmusik sowie beliebte Klassiker wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „An Tagen wie diesen“ und das „Steigerlied“. Dabei geht es ausdrücklich nicht um Perfektion, sondern um die Freude an der Musik. Die Show möchte Menschen zusammenbringen, Gemeinschaft stärken und ehrenamtliches Engagement sichtbar machen.

16-jährige Flötistin feiert TV-Premiere mit dem MDR-Sinfonieorchester

Ein besonderer Moment erwartet die 16-jährige Flötistin Julia Paschek aus Aseleben. Die Nachwuchsmusikerin wird bei der Live-Show gemeinsam mit dem MDR-Sinfonieorchester auftreten und Bachs berühmte Badinerie aus der zweiten Orchestersuite spielen. Bereits jetzt probt sie mit den Profimusikerinnen und -musikern des Orchesters.

„Ich war sehr aufgeregt, aber es war eine sehr spannende Erfahrung, mit einem großen Orchester zusammenzuspielen. Das war das erste Mal für mich und es hat mir sehr viel Spaß gemacht“, berichtet Julia nach ihrer Probe in Leipzig.

Matthias Greß, Manager des MDR-Sinfonieorchesters, betont die Bedeutung der musikalischen Nachwuchsarbeit: „Musikschulen leisten eine hervorragende Arbeit. Julia ist das beste Beispiel dafür. Diese Arbeit und ihre Leistung in der Show sichtbar zu machen, ist uns als Profiorchester ein ganz besonderes Anliegen.“

Heimat.Liebe.-Tour: Aseleben eine Woche lang im MDR-Programm

Bereits am Montag, dem 15. Juni beginnt das MDR-Team seine Heimat.Liebe.-Tour in und um Aseleben. Reporterinnen und Reporter von MDR Sachsen-Anhalt stellen Menschen vor, die ihre Heimat mit Engagement, Kreativität und Leidenschaft gestalten und machen Dinge zum Thema, die die Menschen am Süßen See bewegen.

Für die Berichterstattung ist das MDR-Reporterteam mit Carina Emig, Guido Hensch, Stephan Weidling, Frank Nowak und Fabian Brenner bereits seit Tagen auf Achse.

Die Reporter und Reporterinnen besuchen unter anderem die Wein- und Obstbauern vom Süßen See, den Fischer vom Kernersee, einen Grafitti-Künstler und einen Holzschnitzer und natürlich die Feuerwehr, zu deren Aufgaben auch die Wasserrettung aus dem Süßen See gehört.

Carina schwimmt mit ehrenamtlichen Rettern und Helfern gemeinsam durch den Süßen See und hat sich dafür Verstärkung von einem Vizeweltmeister und Olympioniken geholt.

Ein Radweg, der auch 15 Jahre später immer noch nicht fertig ist und die Gemüter bewegt, wird aber genau so Thema sein wie Luise, die Kirchenglocke von Aseleben.

Täglich wird Aseleben mit seinen Nachbarorten damit zum festen Bestandteil des MDR-Programms. Beiträge laufen im Radio, im Fernsehmagazin „MDR Sachsen-Anhalt heute“, auf MDR.de sowie auf den Social-Media-Kanälen von MDR Sachsen-Anhalt. Die Heimat.Liebe-Tour bietet Einblicke in das gesellschaftliche Leben der Gemeinde und zeigt die Menschen, die ihre Heimat mit Leben füllen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung ab 18 Uhr eingeladen und werden gebeten, sich mit Namen, Kontaktdaten sowie Medium beziehungsweise Kanal unter kommunikation-desk@mdr.de">kommunikation-desk@mdr.de anzumelden.

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