ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.

Messe BERUFSBILDUNG: vbm würdigt Bayerns beste Auszubildende aus der Metallindustrie mit Quabi-Preis

Brossardt: "Bedarf an Nachwuchskräften bleibt hoch - Engagement zahlt sich aus"

München (ots)

Der vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. ehrt heute im Rahmen der Messe BERUFSBILDUNG in Nürnberg gemeinsam mit Ulrike Scharf MdL, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, die zwei besten Auszubildenden in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie mit dem Quabi-Preis. Er ist mit 1.500 Euro dotiert und wird aus Mitteln der Otto-Meyer-Stiftung finanziert. Der vbm trägt diese Stiftung. Im Rahmen der Preisverleihung betont vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: "Mit der Auszeichnung würdigen wir unsere Azubis in der M+E-Industrie, die sich durch herausragende Leistungen beim qualifizierten beruflichen Bildungsabschluss, kurz Quabi, hervorgetan haben. Der Bedarf unserer Unternehmen an gut qualifizierten und motivierten Nachwuchskräften bleibt weiter hoch. Wir möchten zeigen, dass Engagement sich stets auszahlt. Darum haben wir diese Auszeichnung ins Leben gerufen."

Der vbm verleiht den Quabi-Preis bereits zum 36. Mal. Er wird ausschließlich an Schülerinnen und Schüler mit dem besten qualifizierenden Mittelschulabschluss ("Quabi") vergeben. Die Jugendlichen werden für den Preis auf Antrag ihrer jeweiligen Mittelschule in Betracht gezogen. "Das macht den Preis einzigartig", führt Brossardt aus und ergänzt: "Wir möchten mit der Preisverleihung das Augenmerk gezielt auf die Jugendlichen in den Mittelschulen lenken und die Bedeutung der beruflichen Bildung herausstellen. Schließen sie ihre Ausbildung erfolgreich ab, warten in der bayerische M+E Industrie hervorragende Karriereperspektiven auf sie".

In diesem Jahr geht der Preis für die beste Ausbildungsleistung an zwei industrielle Metallberufe. Ein Preis geht an Sebastian Wollinger, ausgebildet zum Konstruktionsmechaniker bei MAN Energy Solutions SE (jetzt Everllence SE) in Deggendorf mit einer Abschlussnote von 1,05. Die zweite Auszeichnung erhält Max Pornschlegel, der zum Konstruktionsmechaniker bei Karl-Eugen-Fischer-GmbH (jetzt Fischer TireTech Germany GmbH) ausgebildet wurde und eine Abschlussnote von 1,25 erreicht hat. "Als rohstoffarmes Land ist für uns Bildung die wichtigste Ressource. Gut qualifizierte, engagierte Nachwuchstalente wie die beiden Preisträger sind unsere Zukunft. Wir gratulieren ihnen ganz herzlich und wünschen ihnen viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg", betont Brossardt abschließend.

Ulrike Scharf MdL, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales: "Was der vbm hier auf die Beine stellt, ist stark und wichtig. Dieser Preis zeigt, wie wertvoll eine duale Ausbildung ist. Wer eine Ausbildung macht, steigt direkt ins Berufsleben ein - mit Sicherheit, echten Karrierechancen und fairer Bezahlung. Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern ganz herzlich. Ihr alle zeigt, dass man mit einer Ausbildung durchstarten kann. Seid stolz auf eure starken Leistungen. Ihr seid echte Vorbilder für andere Azubis."

Original-Content von: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell