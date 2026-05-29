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INTERGEO 2026 in München: Wo Geodaten, KI und Live-Experience die Zukunft der Branche sichtbar machen

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Karlsruhe/München (ots)

Vom 15. bis 17. September 2026 wird München zum internationalen Treffpunkt der Geo-Community. Die INTERGEO 2026 bringt in der Messe München führende Köpfe, Unternehmen, Start-ups, Wissenschaft und Anwender aus Geodäsie, Geoinformation, Landmanagement und Digitalisierung zusammen.

Die weltweit führende Fachmesse und Konferenz der Geo-Branche setzt mit einem weiterentwickelten Konzept neue Impulse und verbindet Expo, Conference, Networking und Live-Experience noch intensiver miteinander. Im Mittelpunkt stehen konkrete Anwendungen rund um Geodaten, digitale Zwillinge, KI, Reality Capturing und intelligente Datenräume - für Infrastruktur, Verwaltung, Mobilität, Immobilienwirtschaft, Umwelt und Klimaanpassung.

Neues Conference-Konzept: Opening & Keynotes für alle Ticketinhaber geöffnet

Ein besonderes Highlight erwartet Besucherinnen und Besucher bereits am Dienstagmorgen: Erstmals wird das INTERGEO Conference Opening inklusive der Keynotes für alle Ticketinhaber geöffnet. Damit schafft die INTERGEO einen gemeinsamen Auftakt für die gesamte Community und stärkt den Austausch zwischen Expo- und Conference-Teilnehmenden.

Als besonderer Höhepunkt des Openings, erwartet die Besucher eine Keynote von Jack Dangermond, Gründer und Präsident von Esri. Mit seiner Vision einer vernetzten, datenbasierten Welt zählt Dangermond seit Jahrzehnten zu den prägendsten Stimmen der internationalen Geospatial-Community.

"INTERGEO bringt Fachleute aus aller Welt zusammen, um Lösungen für einige der größten standortbezogenen Herausforderungen unserer Zeit zu teilen. Mit GIS können wir fundiertere Entscheidungen für eine nachhaltigere und widerstandsfähigere Zukunft treffen. Ich freue mich darauf, zur Geospatial-Community zu sprechen, die weiterhin wichtige Innovationen in der modernen Kartierungstechnologie entwickelt." Jack Dangermond, Gründer & Präsedient, Esri

INTERGEO Conference 2026: Schlüsselthemen für die digitale und nachhaltige Transformation

Die INTERGEO Conference 2026 zeigt, wie Geoinformation zur Grundlage zukunftsfähiger Entscheidungen wird - in Verwaltung, Wirtschaft, Infrastruktur, Mobilität, Stadtentwicklung und Klimaanpassung. Internationale Expert:innen, Anwender und Technologieanbieter diskutieren aktuelle Entwicklungen rund um digitale Zwillinge, GeoAI, Earth Observation, BIM, Climate Tech und vernetzte Geodateninfrastrukturen.

Das Programm verbindet strategische Perspektiven mit praxisnahen Anwendungen und unterstreicht die Rolle der INTERGEO als zentrale Wissens- und Dialogplattform der internationalen Geo-Community. Ergänzt wird das Programm durch Themen wie Digitalisierung der Verwaltung, Energiewirtschaft, Ingenieurgeodäsie und Unmanned Systems.

Die INTERGEO Conference 2026 wird erneut von starken Partnern aus der internationalen Geo-, Technologie- und Softwarebranche unterstützt. Als Platin-Sponsoren engagieren sich Hexagon, Autodesk, Esri und Trimble und unterstreichen damit ihre enge Verbundenheit mit der INTERGEO als führender Plattform für Innovation, Austausch und technologische Weiterentwicklung.

Ergänzt wird das Engagement durch die Gold-Sponsoren Con Terra und Bentley, die ebenfalls zentrale Impulse für die digitale Transformation von Infrastruktur, Geodatenmanagement und vernetzten Anwendungen setzen.

Real Estate Lab wird 2026 fortgeführt

Nach dem erfolgreichen Auftakt auf der INTERGEO 2025 wird das Real Estate Lab 2026 fortgeführt und weiterentwickelt. Das Format vernetzt Akteure aus Immobilienwirtschaft, Datenökonomie, Stadtentwicklung und Geo-IT und rückt die Nutzung von Geodaten für datengetriebene Immobilien- und Stadtentwicklung in den Mittelpunkt.

Im Rahmen des Real Estate Lab wird unter anderem das auf der INTERGEO 2025 erarbeitete White Paper vorgestellt. Neu ist 2026 die Öffnung des Vormittagsprogramms für alle Conference-Teilnehmenden; am Nachmittag folgt ein vertiefender Austausch mit geladenen Experten.

INTERGEO 2026 macht Halle C5 zum Reality-Capturing-Hotspot

Mit einem neuen Live- und Erlebnisformat rückt die INTERGEO 2026 Reality Capturing in den Mittelpunkt: In Halle C5 entsteht mit dem Reality Capturing Experience Parc ein zentraler Treffpunkt für Technologien, Anwendungen und Anbieter rund um Mobile Mapping, Laserscanning, Photogrammetrie und digitale Erfassung.

Besucherinnen und Besucher erleben dort, wie reale Räume digital erfasst und in nutzbare Datenmodelle übersetzt werden - live, praxisnah und im direkten Vergleich unterschiedlicher Technologien. Der Experience Parc ergänzt den etablierten Application Dome und macht die Halle C5 zu einem der wichtigsten Innovationsbereiche der INTERGEO 2026.

Unterstützt von NavVis bietet der neue Bereich praxisnahe Demonstrationen, Hands-on-Anwendungen und Live-Workflows für Anwendungen in Infrastruktur, Bau, Immobilienwirtschaft, Stadtentwicklung, Industrie und Verwaltung. Anbieter erhalten die Möglichkeit, ihre Lösungen in einem realitätsnahen Umfeld zu präsentieren und im direkten Marktumfeld sichtbar zu machen.

Parallel wird die Partnerschaft mit 3DISE weiter ausgebaut. Der neue Reality Capture Hub schafft zusätzliche Sichtbarkeit für Unternehmen, Partner und Innovatoren und fördert gezielt Austausch, Kooperationen und neue Geschäftsmöglichkeiten innerhalb der Reality-Capturing-Community.

Internationale Plattform für die Geo-Industrie

Die INTERGEO 2026 bringt die internationale Geo-Community in München zusammen und stärkt ihre Rolle als weltweit relevante Plattform für Geoinformation, Vermessung, Digitalisierung und datenbasierte Anwendungen. Internationale Aussteller, Besucherinnen und Besucher sowie das Konferenz- und Erlebnisprogramm machen die Veranstaltung zum zentralen Treffpunkt der Branche.

Als Marktplatz, Wissensplattform und Netzwerkplattform verbindet die INTERGEO Märkte, Technologien und Communities über Ländergrenzen hinweg. Damit setzt sie auch 2026 wichtige Impulse für die internationale Geo-Industrie.

Weitere Informationen unter:

www.intergeo.de

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