TV-Tipp: "Der Promihof"- Deutschlands erste Bauernhof-Realityshow

München (ots)

Felder, Kühe und jede Menge Heu! Wie wunderschön, aber auch anstrengend das Leben auf einem Bauernhof sein kann - zeigen seit einiger Zeit die jungen Promi-Bauern Cheyenne Ochsenknecht und ihr Mann Nino Sifkovits. Jetzt hilft der junge Landwirt mit seinem Know-How einer Horde Stars und Sternchen auf die Sprünge, die demnächst auf den "Promihof" ziehen. Was passiert, wenn die Promis Glamour gegen Landleben eintauschen, gibt's ab sofort (bald / ab 15. Oktober) bei RTLZWEI zu sehen. Jessica Martin berichtet.

Sprecherin: Es wird wild, es wird ländlich - und vor allem wird es anders! Für "Der Promihof" zieht eine Gruppe ausgewählter Reality-Stars, Influencer und Party-Ikonen nach Polen auf den verrücktesten Bauernhof der Welt. Ein echtes Kontrastprogramm zu rotem Teppich, Ballermann-Partys und Jetset-Leben.

O-Ton 1 (Emma Fernlund, 12 Sek.): "Es wird wahrscheinlich irgendwie so eine Scheune sein, könnte ich mir vorstellen. In der einen Ecke schläfst du, in der anderen isst du und in der anderen kackst du. So ungefähr stelle ich mir das vor."

Sprecherin: Munkelt Influencerin Emma Fernlund, die auf das harte Landleben eigentlich so gar keine Lust hat.

O-Ton 2 (Emma Fernlund, 2 Sek.): "Ich habe keinen Bock anzupacken, sage ich ehrlich - ich bin faul."

Sprecherin: Da wird sie aber nicht drum rum kommen! Das weiß auch der berühmte Jung-Bauer Nino Sifkovits, der die sogenannten "Village People" überwachen wird.

O-Ton 3 (Nino Sifkovits, 4 Sek.): "Sie müssen alle aus ihrer Komfortzone raus. Und das werden sie schon vermissen, vor allem die, die dann recht lange drin sind."

Sprecherin: Denn das Hofleben hat es in sich!

O-Ton 4 (Nino Sifkovits, 9 Sek.): "Früh aufstehen, dann regnet es vielleicht mal den ganzen Tag, du musst dich trotzdem um die Tiere kümmern, musst füttern, du musst mit den Tieren da leben, du musst vielleicht auch mal auf die Zigarette verzichten, vielleicht auch mal kürzer duschen oder gar nicht duschen."

Sprecherin: Ob die verwöhnten Promis das wohl durchhalten?!

O-Ton 5 (Nino Sifkovits, 5 Sek.): "Ein paar werden das recht gut schaffen, aber ein paar werden gar nicht damit zurechtkommen Ich glaube auf jeden Fall, der Fritz wird das richtig gut machen. Das ist mein Geheim-Favorit."

Sprecherin: Neben Internet-Sensation "Klöße"-Fritz wird auch Ikke-Hüftgold-Freundin und Schlager-Sternchen Nina Reh am Start sein.

O-Ton 6 (Nina Reh, 4 Sek.): "Ich bin eine kleine Kampfsau, ich hab Bock auf Challenge und ich will halt auch meine ehrgeizige Seite zeigen, klar!"

Sprecherin: Ehrgeizig geht auch der "Checker vom Neckar" Cosimo an die Sache ran, der genau weiß, wo die größten Gefahren lauern.

O-Ton 7 (Cosimo Citiolo, 5 Sek.): "Realitystars sind gefährlicher als die Tiere und Insekten, die da wahrscheinlich vor mir sein werden."

Sprecherin: Davon lässt er sich aber nicht einschüchtern - ganz im Gegenteil: Im Kampf um den 100.000 Euro-Jackpot und die Krone, sieht er sich ganz vorn.

O-Ton 8 (Cosimo Citiolo, 7 Sek.) "Ich kann Anführer sein. Ich kann auch Teamplayer sein. Ich kann auch manipulieren, wenn ich will. Also ich bin Motherfucker real Gangstershit."

Wer sich den Sieg, das Geld und den Titel "Hof König" beziehungsweise "Hof Königin" sichern kann, gibt's bei "Der Promihof" ab sofort (ab 15. Oktober") immer mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Streamen kann man vorab bereits ab 8. Oktober auf RTL+!

