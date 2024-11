ARD Mediathek - Die Highlights im Dezember 2024

ARD Mediathek

Ronja Räubertochter (ARD Degeto Film/NDR) Serie (6 x 45 Min.) Ab 20. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 25. Dezember 2024 | ab 20:15 Uhr und 26. Dezember 2024 | ab 17:45 Uhr | Das Erste Schweden, irgendwann im Mittelalter. Ronja (Kerstin Linden) wächst als Tochter des berüchtigten Räuberhauptmanns Mattis (Christopher Wagelin) auf, der mit seiner Frau Lovis (Krista Kosonen) und seiner Bande in einer uneinnehmbaren Burg haust. Ronja liebt das freie Räuberleben und erkundet auf eigene Faust den Wald. Doch eines Tages steht Birk Borkason (Jack Bergenholtz Henriksson), der Sohn des rivalisierenden Räuberhauptmanns Borka (Sverrir Gudnason), auf der anderen Seite des Höllenschlunds. Obwohl Ronjas Vater jeglichen Umgang mit den verhassten "Borkas" verbietet, knüpft Ronja Freundschaft mit dem Jungen. Unterdessen wächst im nahe gelegenen Dorf der Unmut über die Überfälle und die Untätigkeit des korrupten Vogts Halvert (Peter Viitanen). Die mächtige Valdir (Pernilla August) engagiert die Kriegerin Smavis (Agnes Rase), um für Sicherheit zu sorgen. Um Mattis zur Aufgabe zu zwingen, setzt sie auf einen Geheimplan, bei dem Ronja eine entscheidende Rolle spielt ... Hape Kerkeling - Total normal (WDR/SWR/Radio Bremen) Dokumentarfilm (90 Min.) Ab 5. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 9. Dezember 2024 | 20:15 Uhr | Das Erste Am 9. Dezember 2024 wird Hape Kerkeling 60 Jahre alt. Die ARD feiert seinen runden Geburtstag mit einem crossmedialen Thementag und dem Dokumentarfilm "Hape Kerkeling - Total normal", der zu einer filmischen Reise in den beruflichen und persönlichen Kosmos von Hans-Peter Kerkeling einlädt. Der Film ist auch eine unterhaltsame Tour durch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, in der Hape Kerkeling wie kaum ein anderer Fernsehgeschichte geschrieben - und sich dabei immer wieder neu erfunden hat. Zu Wort kommen unter anderem Campino, Anke Engelke, Günther Jauch, Angelika Milster, Rosa von Praunheim, Tahnee, Isabel Varell, Otto Waalkes, Julius Weckauf und Judy Winter. In der ARD Mediathek gibt es außerdem ein Wiedersehen mit vielen Kerkeling-Klassikern wie "Club Las Piranjas", "Willi und die Windsors", "Gisbert" (sechs Folgen), "Kein Pardon" oder "Samba in Mettmann". Hape Kerkeling - der Podcast: in der ARD Audiothek ab Donnerstag, 5. Dezember 2024 BACH - Ein Weihnachtswunder (ARD Degeto Film/MDR/BR/ORF) Spielfilm (90 Min.) Ab 13. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 18. Dezember 2024 | 20:15 Uhr | Das Erste Der historische Familienfilm erzählt die Entstehung von Bachs Weihnachtsoratorium in den Tagen vor Heiligabend 1734. Der ehrgeizige, bei den Stadtoberen umstrittene Komponist und Kantor Johann Sebastian Bach (Devid Striesow) möchte sich mit seiner Weihnachtsmesse selbst übertreffen: Gottes Wort als musikalisches Kunstwerk! Der mächtige Stadtrat Stieglitz (Thorsten Merten) weist ihn in die Schranken: Bach soll nicht wieder "opernhafte" Musik komponieren. Bach wagt den Widerspruch gegen die Obrigkeit. Rückhalt findet er bei seiner Frau, der begabten Sängerin Anna Magdalena Bach (Verena Altenberger). Je näher die Aufführung rückt, umso mehr braucht der Komponist die Unterstützung seiner Familie, doch erst als der Patriarch dem Talent des von ihm geringgeschätzten Sohns Emanuel (Ludwig Simon) vertraut, gelingt das ambitionierte Werk. Um das Weihnachtsoratorium in der Thomaskirche aufzuführen, arbeiten die Bachs nun Tag und Nacht - bis plötzlich der zehnjährige Gottfried (German von Beug) spurlos verschwindet. Weltspiegel Doku: Die neuen Maharadschas - Indiens Superreiche (MDR) Dokumentation (45 Min.) Ab 1. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: vorauss. im Dezember 2024 | Das Erste Indien hat mehr als dreihundert Milliardäre. Und alle fünf Tage kommt ein neuer hinzu. Die meisten leben in der Wirtschaftsmetropole Mumbai. Dort sorgen Partys wie die 600 Millionen Euro teure Hochzeitsfeier des ultrareichen Ambani-Clans weltweit für Schlagzeilen. Zugleich gibt es in Mumbai den größten Slum Asiens, der so viele Bewohner hat wie ganz Köln. Wie passt das alles zusammen? Woher kommt der XXL-Reichtum der neuen Mogule und was machen sie damit? ARD-Korrespondenten Andreas Franz trifft in Mumbai die reichsten und schillerndsten Neo-Maharadschas wie den Textilgiganten Gautam Singhania, die Restaurant-Queen Neeti Guel oder den Golden Boy der Wellness-Industrie, Yash Birla, dazu Bollywood-Stars und Top-Designer. Er geht aber auch in die Wellblech-Ghettos, in denen Menschen von kaum mehr als einem Euro am Tag leben und auf ein besseres Karma im nächsten Leben hoffen. Y-Kollektiv (MDR/SWR/RBB) Reportagen (20 - 25 Min.) immer montags | in der ARD Mediathek Ab 2. Dezember: Kokain außer Kontrolle - Der Hamburger Hafen rüstet auf (MDR) Der Hamburger Hafen zählt zu den größten Einfallstoren für Kokain in Europa. Südamerikanische Drogenkartelle haben hier kriminelle Strukturen etabliert, die eine nahezu unbemerkte Einfuhr der Droge ermöglichen. Reporter Frederik Fleig ist diesen Strukturen auf der Spur. Er zeigt, wie die Stadt Hamburg gegen die kriminellen Netzwerke vorgeht, und bietet Einblicke in die Schattenseiten des Hafens. Was bedeutet es, aus diesem System aussteigen zu wollen? Und wie kann Hamburgs Hafen sicherer werden? Ab 9. Dezember: Werbeopfer (SWR), 2 Folgen Immer mehr trendige Kleidung und Gadgets aus asiatischer Billigproduktion finden ihren Weg in die Instagram-Feeds. Beworben werden diese Produkte von Menschen, die den Konsumenten möglichst ähnlich erscheinen sollen. Auch im Postfach von Y-Kollektiv Reporter Alex Baur tauchen regelmäßig Anfragen von Marken und Agenturen auf, die nach neuen Gesichtern für ihre Produktwerbung suchen. Doch wie funktioniert dieses System, das viele Menschen in die Verschuldung treibt? Alex Baur spricht mit Experten im Online-Marketing, gibt Einblicke in den Alltag von Influencer:innen und begleitet junge Menschen, die durch Online-Shopping in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Mein Körper, mein Penis - Wie viel Penis braucht der Mann? (SWR) Dokumentation (45 Min.) Ab 3. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek "Da waren junge Männer, Anfang 20-jährige Soldaten, beidseits Beine verloren, aber eben auch den Penis verloren. Und die haben durch die Bank weg alle gesagt: Das mit den Beinen ist bei weitem nicht so ein schlimmes Problem. Aber ohne den Penis wollen sie nicht leben", berichtet Urologin Dr. Saskia Morgenstern aus ihrer Praxis. Lieber ohne Beine als ohne Penis leben? Spätestens dann, wenn er nicht so funktioniert oder so aussieht wie er soll, zeigt sich, wie identitätsprägend der Penis ist. Der Film begleitet drei sehr unterschiedliche Männer, die offen über ihr Verhältnis zum Penis und ihre Probleme mit ihm berichten. Wie dürfen und sollen Mann und Penis heute sein? Und braucht es überhaupt immer einen Penis, um ein Mann zu sein? Poker - Wer profitiert vom großen Bluff? (NDR/MDR/rbb/BR/WDR/SWR) Dokumentation (45 Min.) Ab 4. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 7. Januar 2014 | 22:50 Uhr | Das Erste Ein Klick, ein Rauschen - und schon flimmern die virtuellen Karten über den Bildschirm. Online-Poker verspricht den Nervenkitzel des großen Gewinns bequem vom Sofa aus. Doch hinter dem scheinbar harmlosen Zeitvertreib verbirgt sich ein komplexes System, in dem mehr Spieler mitmischen, als man auf den ersten Blick vermutet. Millionen Euro wechseln dort täglich den Besitzer. Seit 2021 ist mit dem Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV) ein Rahmen geschaffen, um Spielsucht zu bekämpfen und den Markt zu kontrollieren. Ab reichen die Regelungen aus, um Spieler vor den Schattenseiten des Online-Pokers zu schützen? Der Film taucht ein in die komplexe Pokerwelt - mit ihren neuen Helden, prominenten Spielern und jeder Menge Geld. Passenger (ARD Degeto Film) Mystery-Serie (6 x 50 Min.) Ab 6. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 6. Dezember 2024 | 0:20 Uhr | Das Erste In Chadder Vale, im Norden Englands, verschwindet eines Nachts die Jugendliche Katie Wells (Rowan Robinson) auf mysteriöse Weise. Bis auf die Polizistin Riya Ajunwa (Wunmi Mosaku) vermutet niemand etwas Außergewöhnliches. Und tatsächlich taucht Katie einen Tag später wieder auf, als wäre nichts gewesen. Während die junge Frau über ihr Verschwinden schweigt, findet Riya im Wald Katies stark verbeultes Auto und beginnt zu ermitteln. Der Fund eines Hirschkadavers und eine schwarze Flüssigkeit an der Unfallstelle geben zusätzliche Rätsel auf. Schnell vermutet Riya einen Zusammenhang mit dem Verschwinden einer anderen jungen Frau und sie spürt immer stärker, dass in den Wäldern um Chadder Vale etwas Unheilvolles vor sich geht. Blind Date unterm Weihnachtsbaum (BR) Komödie (92 Min.) Ab 6. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 7. Dezember 2024 | 23:30 Uhr | BR Fernsehen Kurz vor Weihnachten versuchen die 13-jährige Line (Lior Chabbat) und der gleichaltrige Jules (Aliocha Delmotte) in Paris unabhängig voneinander, ihre Single-Eltern ohne deren Wissen über eine Dating-App zu verkuppeln. Schnell ist Line sicher, dass Jules' Mutter Chloé (Hélène De Fougerolles) perfekt zu ihrem Vater passen würde, und auch Jules hält Lines Vater Harold (Lannick Gautry) für einen geeigneten Kandidaten. Nachdem sie sich gegenseitig gestanden haben, dass sie das Profil für ihre Eltern angelegt haben, wollen sie die beiden nun miteinander verkuppeln. Das Problem: Die beiden kennen sich bereits - sie sind Arbeitskollegen in einer traditionsreichen Schokoladenfabrik. Und sie sind wie Hund und Katze ... (Deutsche Erstausstrahlung) Tunnelblick - Das Duell Lochner gegen Friedrich (MDR/Sportschau) Doku-Serie (2 x 30 Min.) Ab 7. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 7. Dezember 2024 | 11:40 Uhr | Das Erste Francesco Friedrich und Johannes Lochner sind seit Jahren die beiden besten deutschen Bobfahrer, egal ob im Zweier oder im Vierer unterwegs. Für ihr Heimatland gewinnen die beiden Piloten alles - Olympische Spiele, Welt- oder Europameisterschaften - aber sind sie auch ein Team? Mitnichten. Jeder kämpft für sich und seine Mannschaft. Die Dokumentation "Tunnelblick" bietet einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen der Formel 1 des Winters, aus ganz neuen Kameraperspektiven und mit sehr persönlichen Momenten der beiden Sportler. Ihre Rivalität steht im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Ein Duell der Superlative bei bis zu 150 km/h, enormen Fliehkräften und Millisekunden-Entscheidungen. Mein Körper, meine Geburt (SWR) Dokumentation (45 Min.) Ab 10. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Kaum ein Ereignis im Leben eines Menschen ist so einschneidend wie die Geburt des eigenen Kindes. Jede Geburt ist ein Wunder und einzigartig. Und doch gibt es viele Vorurteile, Unsicherheit und Performancedruck. Wenn die vaginale Geburt als die "natürliche" gilt, birgt ein Kaiserschnitt dann gesundheitliche Nachteile für mein Baby? Was passiert mit meinem Körper in dieser Ausnahmesituation? Und welcher Weg ist der richtige für mich und meinen Körper? Wie vielfältig und unberechenbar das Wunder der Geburt ist, zeigen die persönlichen Geschichten von Paare und Frauen, die von Expert:innen wie Prof. Mandy Mangler, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin, eingeordnet werden. Neue Erkenntnisse aus der Forschung helfen dabei, mit gängigen Mythen aufzuräumen. Die VICE Story (ARD Kultur/SWR/NDR/HR/rbb) Dokumentation (3 x 30 Min.) Ab 11. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek VICE kam, sah und sprengte - journalistische Gepflogenheiten, moralische Grenzen, alles bisher Gesehene. Was als Hirngespinst dreier Arbeitsloser in Montreal begann, wuchs um die Jahrtausendwende zum weltweiten Medienimperium. Auch in Berlin entstand eine Redaktion, bis 2024 im Zuge der globalen VICE-Insolvenz die Lichter dort ausgingen. Mit der rastlosen Suche nach spektakulären und bizarren Storys machte VICE - zunächst als Printmagazin, dann als Videopublisher - einen neuen, ungeschönten Journalismus populär: Gonzo. "Die VICE Story" beleuchtet den Aufstieg, Erfolg und Absturz dieses schillernden Popkultur- und Medienphänomens und zeigt Interviews mit den Macherinnen und Machern von damals sowie bisher unveröffentlichtes Archivmaterial aus den Redaktionen. Atmen - Breath Your Life (WDR) Dokumentation (53 Min.) Ab 12. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek "Der richtige Atem kann Dein Leben komplett verändern. Er kann das Unmögliche möglich machen, jeder kann es!", so der Atem- und Mentalcoach vom SV Werder Bremen, Yasin Seiwasser. Breathwork und spezielle Atemtechniken sind zu einem Trendthema in der Sport- und Yogawelt geworden. In Atem-Kursen fragen sich zahlreiche Menschen: Wie atme ich richtig? Wie hilft Atem bei Stress? Ist der eigene Atem eine geheime Superkraft, die in uns schlummert - und die nur darauf wartet, durch das richtige Training aktiviert zu werden? Die Doku taucht ein in die Welt des Atmens und erzählt in faszinierenden Bildern vom Motor unseres Lebens. Ob 80 Meter unter der Meeresoberfläche mit einem einzigen Atemzug, beim Eisbaden im Hintertuxer Gletscher, im Stadion bei Werder Bremen oder im Trainingsstudio der amtierenden Box-Weltmeisterin: Zuschauer erleben mit, was durch Atemtechnik möglich ist und mit welchen Atem-Tipps Profi-Sportler, aber auch normale Menschen ihr Leben verändern. Report Mainz: Ausgeliefert - Die Macht der Chefärzte (SWR) Reportage (30 Min.) Ab 17. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 17. Dezember 2024 | 21:45 Uhr | Das Erste Medizinische Fehler, körperliche Übergriffe, Verleumdungen: Für Chefärzte bleibt ein solches Verhalten oft ohne Konsequenzen. Ärztinnen, die Missstände in Kliniken anprangern, werden systematisch aus dem Job gemobbt oder bedroht. Dies zeigen Recherchen von "Report Mainz". Das ARD-Politikmagazin hat Frauen getroffen, die dieses System nicht länger hinnehmen wollen. Money Maker: Hardi und Hunnar Mohammad - Von Flüchtlingskindern zu Selfmade-Millionären (SR) Dokumentation (30 Min.) Ab 19. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: Ab 19. Dezember 2024 | 0:00 Uhr | Das Erste Als Kleinkinder müssen Hardi und Hunnar Mohammad unter Lebensgefahr mit ihren Eltern aus dem Nordirak fliehen; am Ende schlagen sie sich durch bis nach Wien. Dort legen die beiden Brüder mit viel Fleiß und Arbeit eine steile Karriere hin, die sie von der Plattenbausiedlung am Stadtrand bis in den noblen 1. Bezirk bringt. Mehrere Shisha-Bars und Nachtclubs, eine erfolgreiche Werbeagentur und ein eigenes Modelabel machen sie reich. Als Selfmade-Millionäre stürzen sich die Brüder in die Welt der Reichen und Schönen. Doch richtig glücklich macht sie das nicht. Permanenter Arbeits- und Party-Stress, ein ungesunder Lebenswandel und die Oberflächlichkeit der High Society bringen sie zum Nachdenken. Nach einem Jahr Auszeit steht ihr Entschluss fest: Sie werden ihre Zelte in Wien abbrechen und auf der spanischen Insel Ibiza noch einmal komplett von vorne anfangen. Roncalli - Manege der Macht (NDR/WDR/SWR) Doku-Serie (3 x 30 Min.) Ab 21. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Die Serie erzählt hautnah die Geschichte von Bernhard Paul, dem niemand die Gründung eines Zirkus zutraute und der eine der beliebtesten deutschen Entertainment-Marken aufbaute. Wer im Geschäft mit den Träumen siegen will, muss zum Raubtier werden. Der junge Bernhard Paul träumt vom eigenen Zirkus und ahnt in den wilden 70ern und 80ern nicht, wie hart hinter der Manege gekämpft wird. Zirkus ist die Königsklasse der Unterhaltung: Althoff, Barum, Krone - die Großen der Branche haben Deutschland unter sich aufgeteilt. Den Newcomer aus Österreich akzeptieren sie nicht. Aber auch Weggefährten Pauls werden zur Bedrohung. Doch der Außenseiter gibt nicht auf: Sein "Circus Roncalli" wird immer größer. Und schließlich bestimmt Roncalli, nach welchen Regeln in der Zirkus-Welt gekämpft wird. Bis heute! Für die ARD Doku-Serie ließ Familie Paul, zu der auch TV-Star Lili Paul-Roncalli gehört, zum ersten Mal die Kameras ganz nah an sich heran. Fanta 4 forever, baby!? - Die Doku zur Tour (SWR) Dokumentation (30 Min.) Ab 21. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Aufhören oder dem Bandleben "troy" bleiben? Seit 35 Jahren sind die Hip-Hop-Legenden Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon als die "Fantastischen Vier" schon zusammen. Nun haben sie endlich wieder ein neues Album gemacht und gehen auf Tour - und die ARD ist hautnah dabei bei ihren spektakulären Bühnenshows. Doch was passiert, wenn die Spots ausgehen? Die Backstage-Doku zur "Long Player Tour" liefert exklusive Einblicke, die Fans sonst nie zu sehen bekommen. Sie zeigt die Band abseits des Rampenlichts: echte Emotionen, wilder Tourbus-Spaß und tiefe Einblicke in das Innenleben einer der größten deutschen Band. Am Pass - Geschichten aus der Spitzenküche (SR/SWR) Doku-Serie (6 x 30 Min.) Ab 26. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Sechs neue Folgen der erfolgreichen Doku-Reihe über die Arbeit junger Sterneköchinnen und -köche. Gemeinsam haben sie die große Leidenschaft fürs Kochen, den Mut zum Risiko und kräftezehrende 16-Stunden-Tage. Was aber macht ihre oder seine Kochkunst unverwechselbar? Was ist ihre oder seine ganz spezielle Handschrift? Jede Küchenchefin, jeder Küchenchef präsentiert ihr/sein individuelles Signature Dish. Money Maker - Jumpa (NDR) Dokumentation (30 Min.) Ab 28. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 30. Dezember 2024 | 00:10 Uhr | Das Erste Was haben Apache 207, Udo Lindenberg, Bausa, Sido, Samra und Capital Bra gemeinsam? Sie alle rappen auf Beats von Jumpa. Der 29-jährige Berliner gehört zu den erfolgreichsten Musikproduzenten Deutschlands. Einige Gold- und Platinplatten hängen bei ihm an der Wand. Seit er 14 Jahre alt ist, produziert Lennard Oestmann Musik, dabei hat er nie gelernt, ein Instrument zu spielen. Als Kind fehlte dem gebürtigen Bremerhavener jegliches Taktgefühl. Doch dann hört er den Song "Mein Block" von Sido, und der löst etwas bei ihm aus. Deutscher Hip-Hop wird seine erste große Liebe. Mit YouTube-Tutorials bringt er sich bei, wie man Melodien samplet und Beats baut, schickt eigene Sachen an Rapper raus. Für die ersten Placements gibt es kaum Geld, doch jede Referenz bringt ihn ein Stück weiter nach oben. Jumpa ist geboren. Mittlerweile kann er sich aussuchen, wo und mit wem er produziert. Jumpa ist Dauergast in den Hitlisten und vergisst bei all dem Fame nie, woher er kommt. H.I.P., Staffel 4 (NDR) Serie (8 x 50 Min.) Ab 27. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 2. Januar 2025 | 22:00 Uhr | NDR Fernsehen Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), drei Kinder, bald vier, mit zwei verschiedenen Vätern ... nein, drei! Nachdem sie das Leben ihrer Familie in der vergangenen Staffel ins Chaos gestürzt hat, bekommt Morgane nun die Quittung. Ist ihr eigenes Karma gekommen, um sich zu rächen? Zuerst erfährt sie, dass sie schwanger ist, hat aber keine Ahnung, ob Timothée, David oder Karadec der Vater ist. Sie erinnert sich daran, im Drogenrausch mit Karadec (Mehdi Nebbou) geschlafen zu haben, aber erinnert er sich auch? Ausnahmsweise ist Morgane nicht auf der Suche nach einem Mörder, sondern nach einem Vater! Als ob das nicht genug wäre, scheinen alle um sie herum entschlossen zu sein, Morgane dazu zu bringen, ihre Schulden zu begleichen: Ludo (Cédric Chevalme) zieht wieder ein, Théa (Cypriane Gardin) verlangt Antworten auf die früheren Lügen ihrer Mutter und ihre anderen Ex-Partner machen ihr das Leben schwer. Alles wird zum Problem, jetzt, wo Morgane besonders verletzlich ist. Nachtstreife Hamburg, Staffel 4 (NDR) Doku-Serie (5 x 45 Min.) Ab 30. Dezember 2024 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 7. und 8. Januar 2025 | 22:00 Uhr | NDR-Fernsehen Die erfolgreiche ARD Doku-Serie "Nachtstreife" begleitet in fünf neuen Folgen Polizistinnen und Polizisten in Hamburg: zehn Beamtinnen und Beamte auf der Davidwache auf St. Pauli, bei der Wasserschutzpolizei im Hamburger Hafen, im Kriminaldauerdienst sowie bei den Schutzpolizeien der Kommissariate Hamm und Bergedorf. Die "Nachtstreife" will dabei einen authentischen Einblick in die Arbeit der Hamburger Polizei geben. Die neue Staffel wird damit vom NDR um Folgen aus dem Norden erweitert - bisher hat der SWR Beamtinnen und Beamte der Polizei in Mainz in den Mittelpunkt gestellt. _____________ ardmediathek.de Eine aktuelle Version der Highlights finden Sie jederzeit im Presseservice online: https://presse.daserste.de

