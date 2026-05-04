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MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema "Bittere Pille: Schlechtere Gesundheitsversorgung fürs gleiche Geld?"

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Leipzig (ots)

Über dieses Thema diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei „Fakt ist!“ aus Dresden mit ihren Gästen am Mittwochabend, 06.05.2026, 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen, im Livestream bei mdr.de und in der ARD Mediathek.

Das deutsche Gesundheitssystem ist eines der teuersten der Welt. Trotzdem fehlen den gesetzlichen Krankenkassen Milliarden. Die Ausgaben, ob für Medikamente oder Operationen, wachsen ihnen über den Kopf. Für die Versicherten stiegen deshalb auch in diesem Jahr die Zusatzbeiträge.

Um dem Einhalt zu gebieten, hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken ein Sparpaket auf den Weg gebracht. Ärztliches Personal soll weniger vergütet bekommen, Patientinnen und Patienten müssen mehr für Medikamente zuzahlen, Krankenkassen und Kliniken wird ordentlich Geld gestrichen - um nur ein paar Sparmaßnahmen zu nennen.

Droht dadurch möglicherweise ein Kliniksterben? Müssen Versicherte noch länger auf Arzttermine warten? Wird es gar zu Versorgungsengpässen vor allem im ländlichen Raum kommen? Oder ist diese Reform die bittere Pille, die die Versicherten schlucken müssen, um Einnahmen und Ausgaben im Gesundheitssystem wieder in Waage zu bringen?

Darüber diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook im MDR-Bürgertalk „Fakt ist!“ aus Dresden mit Betroffenen, Ärztinnen und Ärzten, Klinikpersonal sowie mit folgenden Gästen:

Tino Sorge (CDU), parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium

(CDU), parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium Ilona Wojnowski , AOK Plus

, AOK Plus Prof. Dr. Peter Rudolph, Gesundheitsökonom an der Hochschule Magdeburg-Stendal

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