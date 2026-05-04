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Neue Tickets für neue Programme: MDR Klassik startet Vorverkauf für die Saison 2026/27

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Leipzig (ots)

60 Konzerte mit großen Geschichten und starken Themen: Unter dem gemeinsamen Motto „Märchen, Mythen und Legenden“ eröffnen die MDR‑Ensembles die neue Spielzeit am 5. September 2026 im Congress Centrum Suhl, gefolgt vom Saisonauftakt in Leipzig am 13. September 2026. Der Kartenvorverkauf für die Saison 2026/27 beginnt ab sofort (Montag, 4. Mai) auf mdr-tickets.de. Dort sind Eintrittskarten für sämtliche Konzerte des MDR‑Sinfonieorchesters, des MDR‑Rundfunkchores und des MDR‑Kinderchores erhältlich. Für Kinder- und Familienkonzerte werden erneut Familientickets mit attraktiven Konditionen angeboten. Weitere Informationen zur neuen Spielzeit sowie zu Programmen, Terminen und Tickets sind gebündelt unter www.mdr-klassik.de abrufbar.

Neue Formate und Debüts

Insgesamt laden die MDR-Ensembles in der kommenden Saison 2026/27 zu 60 Konzerten in ganz Mitteldeutschland ein. Darunter sind 21 Sinfoniekonzerte mit dem MDR-Sinfonieorchester, 20 Chorkonzerte mit dem MDR-Rundfunkchor – darunter erneut drei Ausgaben der erfolgreichen Reihe „Nachtgesang“. Dazu kommen neun Kinder- und Familienkonzerte sowie fünf Kammermusikprogramme. Fortsetzung findet zudem die erfolgreiche „Mittendrin“-Reihe: Hier gestaltet das MDR Klassik-Publikum das Programm im Vorfeld aktiv mit.Zu den neuen Formaten der Saison zählt das Kinderchorkonzert „Beat“ am 24. April 2027 im Werk 2 Leipzig, gemeinsam mit dem Beatboxer und Loopstation‑Künstler Daniel Mandolini.Das Konzert „Soundtrack meines Lebens“ (9. Oktober 2026, MDR‑Studio Leipzig) wird aus Musikvorschlägen des MDR-Publikums gestaltet. Zudem geben zahlreiche Künstlerinnen und Künstler in der neuen Saison ihr Debüt beim MDR, darunter die Dirigentinnen und Dirigenten Delyana Lazarova, Paolo Bortolameolli, Kristian Sallinen, Elias Grandy und Lionel Sow sowie der Pianist Anton Gerzenberg.

Saisonauftakt und besondere Konzerthöhepunkte

Den feierlichen Auftakt zur neuen Spielzeit bildet zugleich der Abschluss des MDR‑Musiksommers: Am 5. September 2026 erklingt im Congress Centrum Suhl Musik rund um Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ – passend zum Saisonmotto und zum 200. Todestag des Komponisten.Die offizielle Saisoneröffnung in Leipzig folgt am 13. September 2026, 18 Uhr, im Gewandhaus mit Robert Schumanns selten zu hörendem Oratorium „Das Paradies und die Peri“.

Fantasievolle Programme mit regionaler Verwurzelung

Seit Jahrhunderten inspirieren Märchen, Mythen und Legenden Komponistinnen und Komponisten zu Werken voller Magie, Spannung und Symbolkraft. Diese Erzähltradition, die auch in Mitteldeutschland tief verwurzelt ist, bildet den roten Faden der Saison. Zu hören sind unter anderem musikalische Umsetzungen von „1001 Nacht“, der „Zauberlehrling“, Strawinskys „Feuervogel“ oder nordische Mythen in den Abonnementkonzerten.Auch die vielfältigen Familien- und Kinderkonzerte greifen das Motto auf: Bei „Halloween im Turm“ mit dem MDR-Kinderchor geht es in schaurig-schöne Klangwelten, während andere Programme in sagenhafte Elfenreiche führen. Die Kammermusikprogramme widmen sich u. a. König Artus, der Walpurgisnacht und weiteren legendären Stoffen.Ein besonderer Höhepunkt zum Jahresende ist das traditionsreiche MDR‑Silvesterkonzert am 31. Dezember 2026 in Suhl, diesmal unter dem Titel „1001 Nacht“, moderiert von Yara Hoffmann.

Abschiedssaison von Chefdirigent Dennis Russell Davies

Die Spielzeit 2026/27 markiert zugleich die letzte Saison von Chefdirigent Dennis Russell Davies beim MDR-Sinfonieorchester. In sieben Programmen präsentiert er noch einmal seine außergewöhnliche stilistische Bandbreite.Besondere Aufmerksamkeit gilt seinen finalen Konzerten im Juni 2027. Dazu zählen u. a. das Konzert „Los Angeles“ am 25. Juni 2027 in der Georg‑Friedrich‑Händel‑Halle in Halle (Saale) sowie sein letztes Konzert als MDR‑Chefdirigent am 27. Juni 2027, 18 Uhr, im Leipziger Gewandhaus mit Haydns letzter Sinfonie und Richard Strauss’ „Don Quixote“ – ein symbolträchtiger Abschied.

Familienticket

Für die Familienkonzerte bietet der MDR auch in der Saison 2026/27 ein Familienticket an: Kinder zahlen 9 Euro, Erwachsene Begleitpersonen (maximal zwei Personen) erhalten in Verbindung mit Kindern bis 16 Jahre den ermäßigten Eintrittspreis.

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