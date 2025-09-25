PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von WebID Solutions GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

WebID Solutions GmbH

ID X Summit: Deutschland ist Hotspot der ersten großen KI-Betrugswelle

Hamburg (ots)

Deutschland ist nach Einschätzung von Expert:innen aus Politik, Wirtschaft und Technologie ins Zentrum der ersten KI-Betrugswelle geraten. Auf dem ID X Summit wurde das Thema heute erstmals als eigenständige Bedrohung für Demokratie und Wirtschaft diskutiert - mit Fokus auf Online-Identitäten. Grundlage sind aktuelle Studien, wonach die Zahl der Deepfake-Angriffe im ersten Quartal um 1100% und die von synthetischen Identitäten um 567% gestiegen ist. Deutschland liegt damit europaweit an der Spitze, weltweit hinter Hongkong, Singapur und China auf Rang vier.

"KI als Komplize für Identitätsbetrug ist vom Einzelfall zum systematischen Problem geworden. Unsere vollautomatisierten Identitätsverfahren registrieren täglich 50 bis 100 KI-basierte Betrugsversuche. Doppelt so viele wie noch 2023", so Frank S. Jorga, Co-CEO des Identitätsdienstleisters WebID und Summit-Host. Besonders gefährlich sei die Kombination von Deepfakes und Social Engineering, also psychologischer Manipulation.

Auch die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries warnte: "Wenn Deutschland beim KI-Betrug führend ist, bei Wirtschaftsinnovation aber zurückfällt, entsteht ein gefährliches Ungleichgewicht. Wir verlieren Vertrauen und Wettbewerbsstärke. Für den Mittelstand sind die Schäden massiv. Unternehmen müssen jetzt nachhaltig in digitale Sicherheit investieren, sie brauchen dabei alle Unterstützung."

Laut Bitkom verursacht Cyberkriminalität Schäden von 289 Milliarden Euro, 8% mehr als 2024. Fachleute erwarten, dass sich KI-basierte Betrugsversuche bis 2028 auf über ein Drittel aller Fälle ausweiten. Dadurch bedingte Schäden würden sich verdreifachen.

Über WebID

Nach Erfindung der Videoidentifikation gründete Frank S. Jorga 2012 mit WebID den ersten Anbieter digitaler Identitäten Deutschlands und etablierte diesen zum einzig durchgängig profitablen Dienstleister des Landes. Mit 1100 Mitarbeitern und einem der umfangreichsten Produktportfolios weltweit bedient das Unternehmen eines der größten Branchenvolumina auf dem Markt, darunter 80% aller deutschen Großbanken, Institutionen der Verwaltungslandschaft, des Gesundheitswesens sowie Akteure aus den Bereichen E-Commerce, Mobility, Telekommunikation und Entertainment. Seit 2022 veranstaltet WebID den ID X Summit.

Pressekontakt:

Irena Neumann
irena.neumann@webid-solutions.de

Original-Content von: WebID Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von WebID Solutions GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: WebID Solutions GmbH
Weitere Storys: WebID Solutions GmbH
Alle Storys Alle
  • 24.01.2024 – 08:20

    ID X Summit 2024: Die ersten Top-Speaker:innen stehen fest!

    Hamburg (ots) - Unter dem Motto "Digital Innovation - True Connection" geht der diesjährige ID X Summit am 25. April 2024 in der Hamburger Fischauktionshalle in die zweite Runde. Die Veranstaltung knüpft an die erfolgreiche Auftaktveranstaltung an und setzt erneut auf hochkarätige Speaker:innen, wie den Compliance-Experten Dr. Jacob Wende (Regpit), eGovernment-Insider wie die Wiesbadener Stadträtin und Dezernentin ...

    mehr
  • 20.11.2023 – 12:12

    Der ID X Summit geht in die zweite Runde

    Hamburg (ots) - +++Deutschlands größtes online Ident-Event geht am 25. April 2024 in die nächste Runde und die Fischauktionshalle in Hamburg wird zum Hotspot+++ Digital Innovation - True Connection: das ist das Motto des nächsten ID X Summit's am 25. April 2024 in der Fischauktionshalle in Hamburg. Wie schon bei der Premiere 2022 geht es um die Zukunft und die wachsende Bedeutung der Online-Identifikation. Der ID X ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren