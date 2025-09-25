WebID Solutions GmbH

Ehemalige Wirtschaftsministerin Zypries warnt beim ID X Summit vor akuter Gefahr für Deutschlands Demokratie durch Geldwäsche

Hamburg (ots)

Die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries warnte heute beim ID X Summit eindringlich vor den Folgen unzureichender Geldwäschebekämpfung. "Demokratien müssen Geldwäsche entschlossen bekämpfen, sonst öffnen sie den Geldhahn für Extremisten - auch in Deutschland", so die Schirmherrin der Fachkonferenz.

Zypries betonte, dass besonders mittelständische Unternehmen durch kriminelle Finanzströme belastet würden, während Korruption und organisierte Kriminalität profitierten. "Nur mit Technologie, Mut und gemeinsamer Verantwortung können wir verhindern, dass unsere Demokratie von Kriminellen unterhöhlt wird", erklärte die SPD-Politikerin.

Laut Bundeskriminalamt verursachten Wirtschaftsdelikte 2024 Schäden von 2,76 Milliarden Euro, ein Plus von 2,9% gegenüber dem Vorjahr. Im CPI 2024 belegt Deutschland Platz 15 (-3 Plätze vs. 2023), was auf Defizite bei Korruptions- und Geldwäschebekämpfung hinweist.

Frank S. Jorga, Gründer des Online-Identitätsdienstleisters WebID sowie Erfinder der Videoidentifikation, stellte die wachsende Rolle von Technologie im Kampf gegen Finanzbetrug heraus. "Geldwäschebekämpfung beginnt bei der digitalen Identität. Wer nicht zweifelsfrei weiß, wer hinter einer Transaktion steht, kann Kriminalität nicht stoppen. Deutschland ist hier gefährlich ins Hintertreffen geraten - und eine bewährte, etablierte Lösung ist der Einsatz sicherer Identitätstechnologien", so Jorga.

Der ID X Summit geht 2025 in seine dritte Runde. Die Hamburger Fachkonferenz vernetzt Politik, Wirtschaft und Technologie und gilt als Schnittstelle von Innovation, Cyberbetrugsprävention und Regulierung.

Über WebID

Nach Erfindung der Videoidentifikation gründete Frank S. Jorga 2012 mit WebID den ersten Anbieter digitaler Identitäten Deutschlands und etablierte diesen zum einzig durchgängig profitablen Dienstleister des Landes. Mit 1100 Mitarbeitern und einem der umfangreichsten Produktportfolios weltweit bedient das Unternehmen heute eines der größten Branchenvolumina am Markt, darunter 80% aller deutschen Großbanken, Institutionen der Verwaltungslandschaft, des Gesundheitswesens sowie führende Akteure aus den Bereichen E-Commerce, Mobility, Telekommunikation und Entertainment. Seit 2022 veranstaltet WebID den ID X Summit.

Original-Content von: WebID Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell