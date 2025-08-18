Constantin Film

DAS KANU DES MANITU paddelt an die Spitze der Kinocharts/ Bestes Startwochenende eines deutschen Films seit 2019

"Das Kanu des Manitu" hat sich in die Herzen des Publikums geschlichen - oder eher: gepaddelt. Mit viel Charme, Witz und Nostalgie legt die langerwartete Fortsetzung von Michael Bully Herbigs Kultklassiker "Der Schuh des Manitu" einen rekordverdächtigen Start in den Kinos hin. Trotz sommerlicher Temperaturen strömten am ersten Wochenende rund 800.000 Zuschauer*innen in die 773 Kinos (8,3 Mio. Euro Umsatz). Das ist ein Marktanteil von knapp 60 Prozent. Damit schafft "Das Kanu des Manitu" nicht nur den stärksten Kinostart eines deutschen Films in diesem Jahr, sondern ist auch der erfolgreichste Start eines deutschen Films seit 2019.

Im Vergleich zu "Der Schuh des Manitu" hält "Das Kanu des Manitu" ebenfalls gut mit: Der Start liegt fast auf dem gleichen Level. Für Michael Bully Herbig ist es der sechste Film als Regisseur, mit dem er es sofort an die Spitze der Kinocharts schafft.

Auch in Österreich ist "Das Kanu des Manitu" mit Abstand an Nummer 1 der Kinocharts und kommt dort auf 170.000 Besucher*innen. Für Österreich ist das insgesamt der stärkste Start eines Filmes in diesem Jahr. Damit erreicht der Film im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) schon nach dem ersten Wochenende fast 1 Mio. Zuschauer*innen.

"Das Kanu des Manitu" bringt den Wilden Westen zurück auf die Leinwand und entführt die Zuschauer*innen auf eine unterhaltsame Kino-Flussfahrt. Mit diesem Auftakt zeigt der Film einmal mehr, dass Abahachis und Rangers Comedy-Abenteuer weiterhin einen festen Platz im Herzen der Fans haben. Der unnachahmliche Bully-Humor hat nichts von seiner Strahlkraft verloren.

Szenenapplaus und Standing Ovations auf der großen Kinotour! Seit Kinostart treffen Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian in zahlreichen Städten auf ein begeistertes Publikum.

DAS KANU DES MANITU ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF.

Kinostart: 14. August

Besetzung: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont.

Regie: Michael Bully Herbig

Drehbuch: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian

Produzent: Michael Bully Herbig

