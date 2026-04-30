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Zeulenroda-Triebes gewinnt Danke-Show zum „MDR Frühlingserwachen 2026“

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Leipzig (ots)

Der Gewinnerort des „MDR Frühlingserwachen“ steht fest: Am 9. Mai wird in Zeulenroda-Triebes ausgelassen gefeiert. Die große Danke-Show steigt in Thüringen. Peter Imhof und Christin Stark führen durch die Show und stellen den Ort, seine Besonderheiten sowie die Menschen dort vor. Mit dabei sind: Fantasy, Bernhard Brink, Tanja Lasch, Stereoact feat. Lena Marie Engel, Olaf Berger, T Seven, Piedro Basile, Nicci Schubert und Marquess. Der MDR überträgt ab 20.15 Uhr live in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen.

Im April wurden in Brandis, in Zeulenroda-Triebes und im Sülzetal ganz unterschiedliche Herzensprojekte durch gemeinschaftliches Anpacken beim „MDR Frühlingserwachen“ umgesetzt und verschönert. Viele Ehrenamtliche, Vereine sowie Bewohnerinnen und Bewohner der Orte haben sich fünf Tage lang richtig ins Zeug gelegt, um das Vorhaben für ihren Ort zu verwirklichen. Anschließend konnte das MDR-Publikum für sein Lieblingsprojekt abstimmen und so den Gewinnerort des „MDR Frühlingserwachen 2026“ küren. Insgesamt sind fast 130.000 Stimmen beim MDR eingegangen.

Zeulenroda-Triebes (Thüringen): Platz 1 mit 41,6 Prozent : Im Ortsteil Pahren wurde rund um einen Bolzplatz ein großes Bewegungsareal geschaffen, inklusive Voltigieranlage für den Pferdesportverein. Ziel ist es, Menschen aller Generationen in Bewegung zu bringen.

: Im Ortsteil Pahren wurde rund um einen Bolzplatz ein großes Bewegungsareal geschaffen, inklusive Voltigieranlage für den Pferdesportverein. Ziel ist es, Menschen aller Generationen in Bewegung zu bringen. Sülzetal (Sachsen-Anhalt): Platz 2 mit 32,6 Prozent : Im Ortsteil Altenweddingen wurde das Freibad aufgewertet. Eine Überdachung ist als Schutz vor Hitze und Regen und als Gemeinschaftstreffpunkt für alle im Ort entstanden.

: Im Ortsteil Altenweddingen wurde das Freibad aufgewertet. Eine Überdachung ist als Schutz vor Hitze und Regen und als Gemeinschaftstreffpunkt für alle im Ort entstanden. Brandis (Sachsen): Platz 3 mit 25,8 Prozent: Auf einer Brachfläche nahe des Schulcampus’ wurde ein Freizeittreff für Schülerinnen und Schüler gebaut, ein Ort zum Austauschen und gemeinsamen Sporttreiben. Die Ideen dazu stammten von den Jugendlichen selbst.

Einzigartiges Gemeinschaftsgefühl

Bei den Arbeitseinsätzen sind nicht nur wunderbare Projekte entstanden, es bleibt auch ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl. Die Aktion „MDR Frühlingserwachen“ bildete den Auftakt zum MDR-Programmschwerpunkt „Wir hier! – Engagement bewegt“, der im Mai fortgesetzt wird: In einer Schwerpunktwoche vom 18. bis 22. Mai 2026 – im Vorfeld des Ehrenamt-Tages am 23. Mai 2026 – wird das Ehrenamt erneut bei „MDR UM VIER – DER STARKE OSTEN“ in den Mittelpunkt gerückt.

Mehr Informationen zum „MDR Frühlingserwachen“: mdr.de/frühlingserwachen

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