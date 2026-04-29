MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Tag der Pressefreiheit: MDR-Initiative „Leipziger Appell“ für Medienfreiheit gewinnt zahlreiche weitere renommierte Unterzeichnende

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

Der Kreis der Unterstützerinnen und Unterstützer des „Leipziger Appells zur Freiheit und Unabhängigkeit der Medien“ wächst: Zahlreiche weitere renommierte Organisationen und Institutionen schließen sich der vom MDR im März gestarteten Initiative an. Kurz vor dem internationalen Tag der Pressefreiheit (3. Mai) ist dies ein kraftvolles Signal für die Medien- und Informationsfreiheit in Deutschland.

MDR-Intendant Ralf Ludwig:

„Wir haben den ‚Leipziger Appell‘ für die Medienfreiheit gestartet, weil wir auch hierzulande immer häufiger Tendenzen und Gefahren wahrnehmen, die Medienschaffende in ihrer Freiheit und Unabhängigkeit einschränken oder bedrohen. Dies geht uns alle an, denn eine liberale Demokratie wie unsere lebt von freien und unabhängigen Medien und Informationszugängen. Ich freue mich deshalb außerordentlich über die bisherigen und nun neu hinzukommenden Organisationen, Institutionen und Vereine, die sich dem Appell anschließen, und begrüße sie sehr herzlich in unserem Netzwerk. Damit senden wir ein starkes Zeichen für gemeinsame demokratische Werte, die es zu bewahren und zu verteidigen gilt.“

Dies sind die neuen Unterzeichnerinnen und Unterzeichner (Reihenfolge alphabetisch):

ARGUS Data Deutschland GmbH, Bonn Institute, Civis Medienstiftung, CORRECTIV, Deutsche Journalistenschule (München), Deutscher Presserat, Diakonie Sachsen, DPRG Deutsche Public Relations Gesellschaft e.V., Fernseh Akademie Mitteldeutschland, Friedrich-Schiller-Universität Jena, funk – das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, ifp – Institut für publizistische Ausbildung e. V., Jugendpresse Deutschland e.V., KiKA von ARD und ZDF, Leipziger Buchmesse, Leipziger Kulturstiftung, Medienstiftung der Sparkasse Leipzig, Mehr Demokratie e. V., MFFV - Mitteldeutscher Film- und Fernsehproduzentenverband e.V., Mitteldeutsche Medienförderung, phoenix von ARD und ZDF, Produktionsallianz, RIAS Berlin Kommission, Sächsische Stiftung für Medienausbildung, Stiftung Friedliche Revolution, Verbraucherzentrale Sachsen, ver.di / Deutsche Journalistinnen- und Journalisten‑Union (dju), werkleitz Gesellschaft e.V., ZEIT STIFTUNG BUCERIUS

Darüber informierte der MDR auch bei LinkedIn. Der „Leipziger Appell zur Freiheit und Unabhängigkeit der Medien“ ist eine Initiative des Mitteldeutschen Rundfunks, die am 19. März 2026 gestartet wurde. Zu den Erstunterzeichnenden gehörten neben dem MDR 27 Organisationen aus der Medienbranche, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Anlass war die Auszeichnung des MDR als sogenannter „Ort der Demokratiegeschichte“ durch die gleichnamige Stiftung am 19. März 2026. Er ist in aktualisierter Form hier zu finden: mdr.de/leipziger-appell

Wenn auch Sie den Appell mit Ihrer Organisation, Institution oder Ihrem Verein mitunterzeichnen möchten, kontaktieren Sie bitte die MDR-Kommunikation unter leipziger-appell@mdr.de.

Internationaler Tag der Pressefreiheit – der MDR geht für Dialog an Schulen

Um für Freiheit und Unabhängigkeit der Medien zu sensibilisieren, gehen Mitarbeitende des MDR rund um den Tag der Pressefreiheit (3. Mai) in Schulklassen im MDR-Sendegebiet. Sie sprechen mit Schülerinnen und Schülern über die eigene Mediennutzung, Medienkompetenz und die Rahmenbedingungen, unter denen Medien frei und unabhängig arbeiten können müssen. Außerdem werden sich verschiedene MDR-Programmformate mit diesen Themen beschäftigen. Einen genauen Überblick entnehmen Sie bitte folgender Medienmitteilung hier.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell