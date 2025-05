Badische Zeitung

Exzellenzunis: Die Universität Freiburg ist auf der Suche nach der Zukunft

Kommentar von Thomas Steiner

Freiburg (ots)

"Am Dienstag hatte Freiburgs Universitätsrektorin von der Zukunft gesprochen (...). Unis, so Kerstin Krieglstein, seien in den aktuellen Krisen aufgerufen, Lösungen zu finden. Deshalb dürften sie ihren "starken inneren Beharrungskräften" nicht mehr nachgeben. (...) Am Donnerstag war es eine halbierte Zukunft. Nur zwei der Forschungsverbünde wurden ausgewählt. Damit kam die Uni knapp in die finale Runde der Exzellenzstrategie, in der sie sich um den Status einer Exzellenzuniversität bewerben kann. (...) Der prominente Jurist Andreas Voßkuhle (...) skizzierte (...) die Zukunft: Die Universität werde sich ändern, man werde "eingespielte Forschungstraditionen verlassen" müssen. (...) Nun müsste es gezielt angegangen werden." https://mehr.bz/bel144a

