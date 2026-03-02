MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Liveshow für Johann Sebastian Bach: MDR-Podcast „Der Bach-Kanal mit Maul & Schrammek“ geht auf die Bühne

Leipzig (ots)

Premiere nach 300 erfolgreichen Folgen: Der Bach-Podcast von MDR Klassik mit Bachforscher Michael Maul und Musikredakteur Bernhard Schrammek präsentiert sich seinem Publikum erstmals als Liveshow mit den MDR-Ensembles. Zusammen mit dem MDR-Sinfonieorchester und Mitgliedern des MDR-Rundfunkchors sind die weltweit beliebten Hosts in Folge 301 mit einem ganz besonderen „Best of“ am 5. März, ab 19.30 Uhr im MDR-Studio am Augustusplatz auf der Bühne. Alle Informationen zu Karten und Programm finden Sie hier. Sämtliche Folgen des „Bach-Kanals“ gibt es u.a. auf mdr-klassik.de und in der ARD Audiothek.

Die MDR Klassik-Podcast-Reihe „Der Bach-Kanal mit Maul & Schrammek“ erfreut sich seit mehr als fünf Jahren jede Woche großer Beliebtheit. Nach der 300. Jubiläumsfolge gibt es für die Fans erstmals einen Live-Podcast mit den MDR-Ensembles, in dem die beiden beliebten Hosts ein „Best Of“ ihrer Podcasts live vor Publikum präsentieren.

Darin erzählen die beiden Protagonisten locker und charmant von ihrer Leidenschaft für Bach und analysieren spielerisch die Werke ihres Idols. Musikalische Partner sind das MDR-Sinfonieorchester und Mitglieder des MDR-Rundfunkchors, die ausgewählte Sätze aus verschiedenen Bach-Kantaten interpretieren - frei nach dem Motto „Jauchzet Bach in allen Landen“. Mit dabei sind Lisa Maria Germeshausen (Sopran), Michelle Neupert (Alt), Hwan-Cheol Ahn (Tenor) und Gun-Wook Lee (Bass). Die musikalische Leitung übernimmt Orin Laursen, Konzertmeister des MDR-Sinfonieorchesters. Und natürlich kann sich das Publikum auch auf eine Überraschung zum Mitsingen freuen.

Der Bach-Erfolgspodcast von MDR Klassik

Das Podcast-Projekt von MDR Klassik und dem Bach-Archiv Leipzig war zu Beginn des Kirchenjahres am 29. November 2020 unter dem Titel „Die Bach-Kantate mit Maul & Schrammek“ gestartet. Vorgestellt wurden zunächst die etwa 200 der Nachwelt erhaltenen geistlichen Bach-Kantaten. Seit 2024 präsentieren die beiden Hosts Woche für Woche im „Bach-Kanal“ unterhaltsam und auf dem neuesten Forschungsstand das gesamte Werk ihres Idols. Der kommende Live-Podcast am 9. März ist dabei bereits die 301. Folge. Der Podcast kann in der ARD Audiothek, bei MDR Klassik sowie auf allen gängigen Streamingplattformen gehört werden.

