PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von MDR Mitteldeutscher Rundfunk mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Susann Reichenbach moderiert MDR-Bürgertalk „Fakt ist!“ aus Magdeburg

  • Video-Infos
  • Download

Trailer zur Sendung "Fakt ist!" aus Magdeburg am 14. Januar ab 20.15 Uhr Weitere Informationen unter https://www.presseportal.de/nr/7880

Leipzig (ots)

Bei „Fakt ist!“ aus Magdeburg wird ab sofort Susann Reichenbach alle drei Wochen am Mittwochabend interessante Gäste begrüßen, um mit ihnen ein aktuelles Thema zu diskutieren. Die aus verschiedenen MDR- und ARD-Formaten bekannte Moderatorin folgt auf Anja Heyde, die fast 13 Jahre Gastgeberin der Magdeburger Ausgabe des im wöchentlichen Wechsel aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gesendeten MDR-Bürgertalks war. Das Thema des ersten „Fakt ist!“ aus Magdeburg, durch das Susann Reichenbach führt, lautet am 14. Januar ab 20.15 Uhr „Krise oder Chance: Wie retten wir die Rente?“.

Pressekontakt:

MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:
kommunikation-desk@mdr.de

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von MDR Mitteldeutscher Rundfunk mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: MDR Mitteldeutscher Rundfunk
Weitere Storys: MDR Mitteldeutscher Rundfunk
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren