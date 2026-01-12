MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Susann Reichenbach moderiert MDR-Bürgertalk „Fakt ist!“ aus Magdeburg

Leipzig (ots)

Bei „Fakt ist!“ aus Magdeburg wird ab sofort Susann Reichenbach alle drei Wochen am Mittwochabend interessante Gäste begrüßen, um mit ihnen ein aktuelles Thema zu diskutieren. Die aus verschiedenen MDR- und ARD-Formaten bekannte Moderatorin folgt auf Anja Heyde, die fast 13 Jahre Gastgeberin der Magdeburger Ausgabe des im wöchentlichen Wechsel aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gesendeten MDR-Bürgertalks war. Das Thema des ersten „Fakt ist!“ aus Magdeburg, durch das Susann Reichenbach führt, lautet am 14. Januar ab 20.15 Uhr „Krise oder Chance: Wie retten wir die Rente?“.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell