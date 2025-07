MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Bußtag“ (AT): Drehstart für MDR-„Polizeiruf 110“ aus Magdeburg

Eine Frauenarztpraxis im Visier radikaler Abtreibungsgegner und eine junge Frau im Zwiespalt zwischen Selbstbestimmung und gesellschaftlichem Druck: Hauptkommissarin Brasch ermittelt in einem neuen „Polizeiruf 110“-Fall aus Magdeburg. Die Dreharbeiten für „Bußtag“ (AT) laufen voraussichtlich bis 31. Juli 2025.

Zum Inhalt

Ein tödlicher Fahrradunfall erschüttert Magdeburg: Ein gezielter Anschlag, bei dem die Bremsleitung durchtrennt wurde. Hauptkommissarin Brasch (Claudia Michelsen) steht unter Druck: Die Tote, Marwa Gula (Melissa Gross), arbeitete in einer Frauenarztpraxis, die unter anderem Schwangerschaftsabbrüche vornimmt und dafür im Kreuzfeuer radikaler Abtreibungsgegner steht. Inmitten von Hass, Drohungen und Protesten sucht Brasch nach dem Motiv. Zeitgleich ist die junge Polin Dania (Nicola Magdalena Lüders) ungewollt schwanger und in Deutschland auf der Suche nach einer legalen Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch – begleitet von der Aktivistin Lara (Luna Jordan). Zwischen medizinischer Aufklärung, moralischer Verurteilung und persönlicher Verunsicherung muss sie eine Entscheidung treffen, die ihr niemand abnehmen kann. Während Brasch immer tiefer in Marwas Umfeld eintaucht, drängen sich ihr mehr und mehr Fragen auf: War der Anschlag eine direkte Botschaft an die Praxis? Oder ging es um etwas ganz anderes – etwas Persönliches?

Das Drehbuch für den Krimi stammt von Annika Tepelmann unter Mitarbeit von Franziska Schlotterer. Regie führt Franziska Schlotterer. Vor der Kamera von Hanno Lentz stehen neben Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch und Felix Vörtler als Kriminalrat Uwe Lemp unter anderem Luna Jordan, Jenny Schily, Nicola Magdalena Lüders, Sebastian Jakob Doppelbauer, Mathias Max Herrmann und Annett Sawallisch.

Der „Polizeiruf 110“ ist eine Produktion der 42film im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks für Das Erste. Produzenten sind Eike Goreczka und Christoph Kukula. Ausführende Produzentin ist Iris Kiefer, Producerin Susanna Enk. Die Redaktion im MDR verantwortet Denise Langenhan. Der Film wird voraussichtlich 2026 im Ersten zu sehen sein.

