Dreharbeiten zu „Mit und ohne Simone“: Adele Neuhauser und Axel Milberg kämpfen um Titel als glücklichstes Ehepaar

Mirjam Unger inszeniert neue ORF/MDR-Komödie u. a. mit Karin Hanczewski und Petra Kleinert

Vom Verbrechen zum Beziehungs-Krimi: Erfahrung mit schwierigen Fällen haben sie – aber hilft ihnen das auch bei Herausforderungen in den eigenen vier Wänden weiter? Die „Tatort“-erprobten Adele Neuhauser und Axel Milberg stehen seit Dienstag, dem 24. Juni 2025, für Mirjam Ungers neue ORF/MDR-Komödie „Mit und ohne Simone“ als krisengebeuteltes Ehepaar vor der Kamera. Der Wunsch nach Scheidung ist da, die finanziellen Mittel dafür allerdings nicht – die Konten sind leer, das Eigenheim renovierungsbedürftig. Da kommt ihnen die Suche nach dem „Glücklichsten und liebevollsten Paar, reinsten Herzens“ inklusive hohem Preisgeld gerade recht.

Neben Adele Neuhauser und Axel Milberg stehen bis voraussichtlich Ende Juli 2025 in Wien, Krems und Dürnstein mit Karin Hanczewski in der Rolle der Tochter der beiden und Petra Kleinert auch zwei weitere „Tatort“-Profis vor der Kamera. Außerdem zu sehen: Lili Winderlich, Victoria Nikolaevskaja, Petra Morzé, Miriam Hie, Roland Koch, Sabine Herget, Sibylle Kos, Romeo Kaltenbrunner, u. v. a. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Harald Haller. „Mit und ohne Simone“ soll voraussichtlich 2027 im Ersten zu sehen sein.

Mehr zum Inhalt:

Ist die Ehe noch zeitgemäß? Wenn man Simone (Adele Neuhauser) und Walter (Axel Milberg) fragt, dann spricht rein gar nichts dafür. Das uneinsichtig zerstrittene Ehepaar hat längst verdrängt, dass es auch einmal glücklich war. Die Geldnot, in der die beiden stecken, und das baufällig geworden Haus, in dem sie wohnen, trägt zum Glück wenig bei. Ganz im Gegenteil, eine Scheidung ist einfach nicht leistbar. Da kommt ihnen der Wettbewerb zur Suche nach dem „Glücklichsten und liebevollsten Paar, reinsten Herzens“ gerade recht. Es gibt ein hohes Preisgeld für das Paar zu gewinnen, das mehr als 40 Jahre glücklich verheiratet ist! 40 Jahre haben Simone und Walter geschafft, aber glücklich? Sie stellen sich dieser gemeinsamen Herausforderung, denn es muss Geld ins Haus – im wahrsten Sinne des Wortes. Das geliebte Eigenheim scheint jeden Moment unter der Last der Jahre zusammenzubrechen. Aber Simone besteht darauf, an dem Haus festzuhalten. Dass sich für Simone und Walter auch Erinnerungen an 40 gemeinsame Ehejahre unter dem löchrigen Dach angesammelt haben, wird ihnen im Laufe des Wettbewerbs wieder klar. Als Valerie (Karin Hanczewski), die Tochter des streitlustigen Ehepaars, die bisher wenig Interesse am Leben ihrer Eltern gezeigt hat, dann noch ihre Rückkehr ins elterliche Nest ankündigt, ist für Simone und Walter klar: sie müssen den Wettbewerb gewinnen…

„Mit und ohne Simone“ ist eine Produktion der Interspot Film für ORF und MDR, gefördert und unterstützt von FISA+, Film in Austria (ABA) und Land Niederösterreich, Abt. Kunst und Kultur.

