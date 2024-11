MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Von Mikrocheck bis TikTok: Der MDR lädt zum ARD-weiten Jugendmedientag im „Jahr der Nachricht“

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

2024 ist das Jahr der Nachricht: Doch woher haben Journalistinnen und Journalisten eigentlich ihre Informationen und welche Regeln gelten für die Nachrichtenangebote? Um diese Fragestellungen geht es beim ARD-weiten Jugendmedientag am 13. November, an dem sich auch der Mitteldeutsche Rundfunk an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt. Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe, um sich mit dem Thema Medien und Medienkompetenz vor Ort und in digitalen Workshops zu beschäftigen.

In ganz Deutschland öffnen zum ARD-Jugendmedientag die Dritten Programme ihre Türen, bieten Workshops an, laden zu Diskussionen ein und geben Gelegenheit zum Selbermachen. Die Jugendlichen erleben Arbeitsabläufe in Redaktionen und Studios, produzieren selbst Medienbeiträge und treffen die Macher von ARD-Angeboten in den sozialen Netzwerken. Ebenso gehören Führungen durch die Produktionsstudios zum Programm.

Von Mikro bis TikTok: MDR öffnet seine Türen

Auch der MDR öffnet am 13. November seine Türen: In der Leipziger Zentrale des MDR können beispielsweise Jugendliche einer 8. Klasse im Workshop „benachRICHTIGen - News in Social-Media-Zeiten“ Nachrichten selbst produzieren und werden in Sachen Medienkompetenz geschult, um zu lernen, wie man richtige Informationen von falschen Meldungen unterscheiden kann. In weiteren Kursen beim MDR geht es darum, wie Videos auf TikTok erfolgreich werden können und wie man sie produziert oder wie man richtig in ein Mikrofon spricht, damit der Text so lebendig wird, dass er die Zuhörerinnen und Zuhörer in den Bann zieht. Auch die MDR-Landesfunkhäuser in Dresden und Erfurt sowie der MDR-Programmstandort Halle (Saale) beteiligen sich mit Workshops zum Jugendmedientag.

Zudem gibt es auch online zahlreiche Angebote für die Schulklassen: Unter anderem erklären im Livestream ARD Korrespondentinnen und Korrespondenten, wie sie arbeiten, Faktenchecker geben Tipps, und es gibt einen „Grundkurs Nachrichten“. Außerdem schalten sich ARD-Journalistinnen und Journalisten mit einem Videokonferenztool in die Klassenzimmer und gestalten interaktive Unterrichtseinheiten. Paten des ARD-Jugendmedientags sind in diesem Jahr die Tagesthemen-Moderatorin Jessy Wellmer und der als „Netzlehrer“ bekannte Gymnasiallehrer Bob Blume.

Das komplette Programm kann hier abgerufen werden.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell