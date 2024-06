MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Johannespassion barrierefrei: MDR streamt inklusives Open-Air weltweit live und begleitet Bachfest als Klassikpartner mit vollem Programm

Vor 300 Jahren hat sie in Leipzigs Nikolaikirche das Licht der Welt erblickt: Zum Auftakt des Bachfests 2024 am 7. Juni öffnet sich die Johannespassion als barrierefreies und inklusives Gesamtkunstwerk. Die Aufführung für Hörende und Gehörlose auf dem Leipziger Marktplatz wird vom Ensemble „Sing & Sign“ aufgeführt, die jedes gesungene Wort in Gebärdensprache übersetzt und mit einer sparsamen Choreographie anreichert – zu sehen ab 21.00 Uhr im MDR-Livestream u. a. bei mdr.de/barrierefreiheit. Der MDR begleitet zudem das Bachfest als langjähriger und verlässlicher Klassikpartner mit zahlreichen Angeboten.

Bachs Musik ist Emotion: Genau das will das Leipziger Ensemble „Sing & Sign“ auch Hörbeeinträchtigten näherbringen – das (Mit)fühlen und Erleben der Musik. Im Chor singen Gehörlose mit Hörenden zusammen. Das spannende an der inklusiven Chorgemeinschaft ist, dass aus der ästhetisch kunstvoll zelebrierten Gebärdenspräche eine eigene Ästhetik erwächst, welche das Musikerlebnis auch für Hörende bereichert. 300 Jahre nach der Uraufführung der Johannespassion öffnet sich Bachs Meisterwerk anlässlich des Leipziger Bachfests in neuer Form einem erweiterten Publikum. Das große Open Air auf dem Leipziger Markt ist am 7. Juni ab 21.00 Uhr im Livestream bei mdr.de, in der MDR AKTUELL-App, auf mdr.de/barrierefreiheit und bei MDR KLASSIK zu sehen. Im Nachgang wird das Konzert auch in der ARD Mediathek abrufbar sein. Neben „Sing & Sign“ sind die weiteren Aufführenden das „collegium thomanum“ sowie „Weimar Baroque“ unter der Gesamtleitung von Diogo Mendes.

Der MDR macht das Programm zum Bachfest

Mit umfangreichen Angeboten sowie täglicher Berichterstattung in den tagesaktuellen Medien ist der Mitteldeutsche Rundfunk als verlässlicher und langjähriger Kulturpartner des Bachfests auch 2024 unterwegs. Highlights aus den MDR-Angeboten zum Bachfest sind die beiden Liveübertragungen zum Auftakt des Bachfests: Neben der barrierefreien Johannespassion ist ab 20.00 Uhr live/zeitversetzt bei MDR KLASSIK und MDR KULTUR das Eröffnungskonzert des Bachfests aus der Thomaskirche mit dem Thomanerchor und dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Thomaskantor Andreas Reize zu hören. Auf dem Programm stehen u. a. die Kantate „O Ewigkeit, du Donnerwort“, BWV 60, Alban Bergs Violinkonzert („Dem Andenken eines Engels“) und Felix Mendelssohns „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“, op. 42, MWV A 15.

Täglich gibt es zudem bei MDR KLASSIK in Web und Radio zahlreiche Gespräche und Features zum aktuellen Bachfest-Geschehen. So unter anderem am 7. Juni ein großes Auftaktgespräch mit Michael Maul, dem Intendanten des Bachfests. Oder am 10. Juni, wenn es bei MDR KLASSIK um die Reportage „ChoralTotal“ – Bachchöre aus aller Welt zu Gast beim Bachfest geht.

Bei mdrklassik.de sind zudem alle verfügbaren Folgen der beiden erfolgreichen Bach-Podcasts zu hören: So unter anderem „Die Bach-Kantate mit Maul & Schrammek“. Zu hören gibt es auch den neuen Klassik-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig „Work. Life. Bach. – Komponistenalltag im 18. Jahrhundert“.

Das MDR-Fernsehen wartet zudem am 13. Juni ab 23.40 Uhr mit einer langen Klassiknacht auf – unter anderem mit einem Bach-Soloprogramm der Weltklasse-Geigerin Midori im Schloss Köthen.

Das ganze Programm zum Bachfest im Web bei MDR KLASSIK.

