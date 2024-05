MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Der MDR zum Weltumwelttag: „Gute Nachrichten vom Planeten“

Krieg, Pandemie, Waldsterben, Artenschwund, Klimakrise – man liest und hört fast nur schlechte Nachrichten. Die zehnteilige Reihe „Gute Nachrichten vom Planeten“ setzt dagegen und erzählt positive Beispiele, die häufig unbemerkt bleiben. Es sind die kleinen und großen Erfolge von Menschen, Organisationen und Unternehmen, die überall auf der Welt darum ringen, die Zustände für Mensch und Natur zu verbessern. In der Woche vom 3. bis 7. Juni werden um 15.15 Uhr fünf Filme im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. Alle zehn Folgen sind in der ARD Mediathek abrufbar.

Am 5. Juni ist Internationaler Weltumwelttag. Dies zum Anlass nehmend, zeigt der MDR fünf Filme der Reihe „Gute Nachrichten vom Planeten“ mit Lösungsansätzen für Probleme in den Bereichen Landwirtschaft, Wälder, Transport, Gewässer und Renaturierung. Die positiven Beispiele aus aller Welt machen Mut, inspirieren und bieten Orientierung in schwierigen Zeiten – gerade auch, aber nicht nur für junge Menschen.

Die Reihe setzt im Stil des konstruktiven Journalismus bewusst auf einen neuen Ton in der Berichterstattung über Umweltthemen. Sie liefert Lösungen, gibt Antworten und geht gegen das weit verbreitete Vorurteil vor, selbst nichts tun zu können.

Zwei Jahre lang hat ein internationales Team von Autorinnen, Regisseuren und Kameraleuten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika nach Projekten gesucht, die mit gutem Beispiel vorangehen. Sie zeigen, dass man etwas gegen die Krisen tun kann und sich selbst dort Erfolge einstellen können, wo die Politik zögert oder versagt. Humorvolle und mit einem Augenzwinkern gezeichnete Animationen ergänzen die aufwendig gedrehten Filme, die mit seltenen Tieraufnahmen und emotionalen Geschichten eine faszinierende Reihe zum Staunen, Entdecken und hin und wieder sogar zum Schmunzeln ergeben.

Die Film-Reihe ist eine Produktion der LÄNGENGRAD Filmproduktion im Auftrag von BR, MDR, in Zusammenarbeit mit ARTE.

