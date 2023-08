MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Königsdisziplin“: MDR-Doku zum olympischen Traum eines Zehnkampfduos

Spannung, Emotionen und Bestleistungen – bei der anstehenden Leichtathletik-WM (19. bis 27. August in Budapest) stellen die Athletinnen und Athleten wieder ihr Können unter Beweis – auch, um sich ein Ticket für Olympia zu sichern. Bereits am 11. August ist die MDR-Dokumentation „Königsdisziplin“ in der ARD Mediathek abrufbar. Sie begleitet das Zehnkampfduo Rico Freimuth und Michael Schrader bei ihren Vorbereitungen auf die vergangenen Olympischen Sommerspiele. Im MDR-Fernsehen ist die Doku dann am 12. August, 14 Uhr, bei „Sport im Osten“ zu sehen.

Innerhalb kürzester Zeit kämpft sich das junge Athleten-Duo Rico Freimuth und Michael Schrader an die Weltspitze des Zehnkampfsports. Dabei hat gerade Rico durch den vergleichsweise späten Start in seine Karriere anfangs mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen. Bis heute weist er die wenigsten Trainingsstunden aller Wettkämpfer auf. Michael hingegen beginnt früh mit der Leichtathletik und erarbeitet sich den Titel "Deutschlands größtes Zehnkampftalent". Nach anfänglicher Konkurrenz werden beide nicht nur Trainingspartner, sondern Freunde, die gemeinsam hart für ihren Traum arbeiten – eine olympische Medaille zum Karriereabschluss.

Insgesamt 18 Monate hat das Film-Team das Duo bei den Vorbereitungen auf den Karrierehöhepunkt begleitet und war dabei, als sportliche wie persönliche Herausforderungen gemeistert werden mussten. Die Doku thematisiert dabei sowohl die Erfolge beider Athleten als auch deren Rückschläge und Niederlagen.

