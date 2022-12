REWE Markt GmbH

REWE Weihnachtskampagne: Wie feine Gesten die Welt ein bisschen besser machen

Zusätzlich warten am digitalen "REWE Feinachtsbaum" Preise von insgesamt 250.000 Euro

Köln (ots)

Es sind die kleinen Dinge im Leben, auf die es ankommt - und trotzdem werden sie oft vergessen, weil sie durch Lärm, Hektik und Stress im Alltag untergehen. Dennoch könnte der Satz gleichsam der Leitfaden für die REWE Weihnachtskampagne sein. Denn hier verwandeln sich die kleinen Dinge in feine Gesten, die die Welt um uns herum ein kleines bisschen besser machen. Die Kampagne startet am 5. Dezember und läuft vier Wochen lang auf allen Kanälen.

Der Weihnachtsspot ( REWE | Mach deine Welt ein bisschen feiner - YouTube) erzählt von Menschen und Momenten, in denen Achtsamkeit und Empathie die Welt für jede:n einzelnen freundlicher erscheinen lassen: beim Tragen der Einkaufstaschen helfen, jemanden an der Supermarktkasse vorlassen oder im Straßenverkehr auf andere achtgeben. Kleine Gesten, die in jenen Momenten Großes bewirken. Und am Ende fügen sich alle Gesten zu einer Geschichte zusammen, bei der auch REWE Feine Welt als Eigenmarke eine Rolle spielt und innerhalb der Kampagne für die Inspirations- und Genussmomente sorgt.

"Hinter uns liegt eines der schwierigsten Jahre der jüngeren Vergangenheit. Uns allen ist es schwergefallen, in diesen Zeiten ein Lächeln zu bewahren. Dabei können wir alle schon mit einem kleinen Beitrag - eben einer feinen Geste - dazu beitragen, dass unser Gegenüber lächelt. Und die Gesten müssen nicht einmal viel kosten, im Gegenteil. Dazu wollen wir mit unserer Weihnachtskampagne anregen", sagt Clemens Bauer, Geschäftsleiter Marketing.

Neben den Protagonist:innen im Video gibt auch REWE selbst feine Gesten: Der digitale "REWE Feinachtsbaum" bietet tolle Gewinnchancen auf wertvolle Preise von insgesamt 250.000 Euro. Zu gewinnen gibt es 500 mal 200 Euro REWE Einkaufsgutscheine, 1000 mal 100 Euro REWE Einkaufsgutscheine und 10 mal 5000 Euro REWE Reisen Gutscheine. Der "REWE Feinachtsbaum" ist eine Plattform, auf der Menschen nominiert werden können, die eine feine Geste verdient haben. Weil sie beim Umzug geholfen haben, weil sie sich öfter um Hund oder Katze kümmern, weil sie auf Haus oder Wohnung aufpassen. Oder, oder, oder. Es gibt sicher noch unzählige weitere feine Beispiele.

Den "REWE Feinachtsbaum" und alle Infos zur Aktion gibt's auf rewe.de/feinegesten. Mitmachen lohnt sich also in doppelter Hinsicht.

