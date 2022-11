Sky Deutschland

Die Sky und HBO Koproduktion "Avenue 5" kehrt zurück zu Sky

Unterföhring

Acht neue Episoden ab 20. Dezember bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW

Comedyserie mit Hugh Laurie ("Dr. House") in der Hauptrolle

Von Emmy-Preisträger Armando Iannucci ("Veep - Die Vizepräsidentin")

Die Sci-Fi-Comedyserie "Avenue 5", eine Koproduktion von Sky und HBO, kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Die acht neuen Episoden rund um Raumschiff-Kapitän Ryan Clark (Hugh Laurie) sind ab 20. Dezember immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy zu sehen sowie über Sky Q und dem Streamingdienst WOW abrufbar. Auch Staffel eins steht auf Abruf zur Verfügung.

Über "Avenue 5":

Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft: Der Weltraumtourismus ist ein boomendes Geschäft. Kapitän Ryan Clark (Hugh Laurie) führt das luxuriöse Raumschiff "Avenue 5" von Herman Judd (Josh Gad) und geriet in Schwierigkeiten, als das Schiff auf katastrophale Weise vom Kurs abkommt und aus einer achtwöchigen Kreuzfahrt eine achtjährige Reise wird. Die zweite Staffel setzt fünf Monate nach dem Scheitern der Umleitung des Schiffes ein und folgt der Crew - darunter die feurige Ingenieurin Billie (Lenora Crichlow), der unberechenbare Leiter der Kundenbetreuung Matt (Zach Woods) und die treue rechte Hand Iris (Suzy Nakamura) - bei ihrem Kampf, die zunehmend widerspenstigen Passagiere zu führen, zu beruhigen, zu kontrollieren und, wenn nötig, vor ihnen zu verstecken. Auf der Erde werden sie als Helden gefeiert, und im Weltraum kann sie jeder schreien hören.

Von Washington in den Weltraum: Nachdem Comedy-Mastermind Armando Iannucci mit der preisgekrönten Comedyserie "Veep - Die Vizepräsidentin" den Politzirkus durch den Kakao zog, nimmt er sich nun zum zweiten Mal den Weltraumtourismus der Zukunft zur Brust - gewohnt schwarzhumorig und satirisch.

Facts:

Originaltitel: "Avenue 5", Sci-Fi-Comedy-Serie, 8 Episoden, á ca. 30 Minuten, USA 2021. Creator: Armando Iannucci. Executive Producers: Armando Iannucci, Kevin Loader, Will Smith. Co-Executive Producers: Keith Akushie, Jon Brown, Sean Gray. Supervising Producers: Ian Martin, Rose Heiney. Darsteller: Hugh Laurie, Josh Gad, Zach Woods, Rebecca Front, Suzy Nakamura, Lenora Crichlow, Nikki Amuka-Bird, Ethan Phillips, Andy Buckley, Jessica St. Clair, Kyle Bornheimer, Adam Pålsson, Daisy May Cooper, Lucy Punch, Leila Farzad, Jonathan Aris, Arsher Ali.

Ausstrahlungstermine:

Ab 20. Dezember 2022 immer dienstags ab 20.15Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy sowie auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf.

Wahlweise im Original oder auf Deutsch.

Staffel eins ebenfalls über WOW und Sky Q abrufbar.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell