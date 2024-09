ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.

Licht-Test-Botschafterin Kim wirbt auch dieses Jahr für Sicherheit im Straßenverkehr

Bonn (ots)

Kim Truckenbrodt ist auch in diesem Jahr wieder Botschafterin für den Licht-Test. Die Verkehrssicherheitsaktion wird jährlich gemeinsam vom Kfz-Gewerbe und der Deutschen Verkehrswacht organisiert und startet am 1. Oktober. Kim wird nun auch weiterhin auf verschiedenen Social-Media-Kanälen auf den Licht-Test hinweisen. Schon im letzten Jahr begeisterte die Berlinerin viele, gerade junge Social-Media-User mit ihrer humorvollen und zugleich informativen Art. "Der Licht-Test ist eine wichtige Aktion in Bezug auf die Verkehrssicherheit, und ich freue mich erneut Botschafterin zu sein. Vor allem in der dunklen Jahreszeit ist eine gut ausgeleuchtete Straße unabdingbar, das weiß ich nicht zuletzt aus eigener Erfahrung am Steuer. Der Licht-Test einmal im Jahr ist daher ein Pflichttermin", erklärt Kim.

In diesem Jahr werden die Social-Media-Kanäle des ZDK erstmals ganzjährig bespielt, Schwerpunkte sind daher alle Themen zur allgemeinen Verkehrssicherheit, wie beispielsweise Fahrsicherheitstrainings, Qualitätsunterschiede zwischen Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen sowie verschiedene Beleuchtungsarten für Kraftfahrzeuge. Mit der großen Kampagne zum Licht-Test sollen möglichst viele Autofahrende auf die Verkehrssicherheitsaktion aufmerksam werden und ihr Autolicht in den Kfz-Werkstätten kostenlos checken lassen.

Kim studiert Management und Recht an der Universität Greifswald. Auf TikTok, Instagram und Facebook informiert die Influencerin mit kurzen Videoclips zum Thema "Sicher in der Dunkelheit!".

Jeder Autofahrende kann über die Werkstattsuche auf https://www.licht-test.de/ eine Werkstatt in seiner Nähe finden, die bei der Aktion mitmacht. Die Teilnehmer am Licht-Test bekommen in diesem Jahr eine hellblaue Plakette an die Windschutzscheibe, wenn alle Leuchten und Scheinwerfer richtig funktionieren. Damit verbunden ist die Chance auf einen neuen VW Golf. Einfach ein Foto von sich und der Licht-Test-Plakette auf der Windschutzscheibe auf https://www.licht-test.de/ hochladen und einen Kommentar hinterlassen, warum es sich lohnt, zum Licht-Test zu fahren. Zu gewinnen gibt es zusätzlich eines von 75 Auto-Bild-Jahresabos. Die Zeitschrift Auto Bild berichtet im Aktionsmonat Oktober mehrfach zum Thema und informiert auch über das Gewinnspiel.

Seit 1956 organisiert der ZDK den Licht-Test gemeinsam mit der Deutschen Verkehrswacht. Neben Volkswagen wird die Aktion von Osram, Auto Bild, Nürnberger Versicherung und Hella Gutmann unterstützt, Schirmherr ist Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing.

Original-Content von: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V., übermittelt durch news aktuell