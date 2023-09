GEO

"GEO schafft Wildnis"

GEO kauft Wald auf Rügen

Hamburg (ots)

Wildnis ist in Deutschland rar. Obwohl bereits fast ein Drittel unserer heimischen Wildpflanzen und mehr als 7000 Tierarten auf der Roten Liste der bedrohten Arten stehen, hat Deutschland seine selbst gesteckten Wildnisziele weit verfehlt. Das will GEO ändern und hat als wohl erste Redaktion Deutschlands vier Grundstücke inmitten eines 80 Hektar großen Waldgebietes in der Goor im Südosten Rügens gekauft. Finanziert wurde der Kauf aus den im RTL-Quiz-Highlight "Die große GEO-Show" erspielten Quadratmetern sowie Spenden von GEO-Leserinnen und Lesern. Der GEO-Wald ist ein Projekt des 2022 gegründeten Vereins "GEO schafft Wildnis e.V." mit Unterstützung der Loki Schmidt Stiftung, die den Wald als Teil ihres Stiftungslandes dauerhaft sichern wird. Ziel des Vereins ist es, in Deutschland mehr Lebensräume zu schaffen, in denen sich die Natur frei entwickeln kann.

Die Goor liegt an der Südostküste Rügens und ist seit 1990 Naturschutzgebiet. Inmitten einer Ackerlandschaft blieb dort ein alter Hochwald mit Hainbuchen, Vogelkirschen, Bergahornen, Nadelbäumen und bis zu 150 Jahre alten Rotbuchen vor der Abholzung verschont. Rotbuchen sind besonders wertvoll, da sie nur in Europa vorkommen und Deutschland im Zentrum des Buchenvorkommens liegt. Viele seltene Tiere wie Kreuzkröten, Raubseeschwalben und Seeadler sind zudem in der Goor heimisch. Große Teile des Goor-Walds gehören inzwischen Stiftungen, die den Wald der Natur zurückgeben. Die von GEO gekauften Waldstücke tragen jetzt dazu bei, die bestehende Wildnis zu vergrößern und in dem 80 Hektar großen Waldstück zu vernetzen. Für den Artenschutz ist ein solcher Flächenverbund wichtig und Voraussetzung, damit Tier- und Pflanzenarten Raum für Rückzug, Ausbreitung und Anpassung finden.

Katharina Schmitz, Chefredakteurin GEO und Vorsitzende "GEO schafft Wildnis e.V.": "Wer Natur und Arten schützen will, muss für ungestörte Biotope sorgen. Deswegen hat GEO als wahrscheinlich erste Redaktion in Deutschland einen Wald gekauft: den GEO-Wald. Ein Fleckchen Wildnis, das von nun an gefährdeten Tieren und Pflanzen als Rückzugsraum dient. Dort kann die Natur ihre ursprüngliche Kraft entfalten - und für ökologische Vielfalt und Gleichgewicht sorgen. So hilft der GEO-Wald dabei, dass Deutschland wieder wilder wird."

Der Waldkauf auf Rügen ist erst der Anfang. "GEO schafft Wildnis e.V." möchte mit Spendengeldern weitere Waldstücke aufkaufen und verwildern lassen. Bereits morgen, 23. September, um 20:15 Uhr bei RTL, haben in der dritten Ausgabe von "Die große GEO-Show - In 55 Fragen um die Welt" erneut fünf Prominente die Chance, Quadratmeter zu erspielen. Dazu schickt Naturjournalist Dirk Steffens diesmal Mathias Mester, Janin Ullmann, Hans Sarpei, Ralph Caspers und Ulla Kock am Brink auf spektakuläre Missionen.

Original-Content von: GEO, übermittelt durch news aktuell