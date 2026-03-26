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Neues Auto, neue Fahrer: Abt Sportsline stellt sich für die DTM 2026 auf

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München (ots)

Abt Sportsline baut in der DTM 2026 die Zusammenarbeit mit Lamborghini weiter aus: Die Mannschaft aus dem Allgäu setzt in der neuen Saison nicht nur auf zwei Werksfahrer des italienischen Herstellers, sondern bringt auch den neuen Lamborghini Temerario GT3 an den Start. Pilotiert werden die Fahrzeuge vom erfahrenen GT-Piloten Marco Mapelli (I) sowie Luca Engstler aus Kempten. Mit fünf Fahrertiteln, 78 Rennsiegen und 92 Pole-Positions seit dem DTM-Einstieg im Jahr 2000 ist die Abt-Mannschaft das erfolgreichste und dienstälteste Team im Starterfeld.

Für Mapelli ist es die erste DTM-Saison. Der Italiener kennt die DTM-Strecken jedoch bereits aus dem ADAC GT Masters, in dem er vier Rennen gewann. Als Lamborghini-Werksfahrer war der 38-Jährige in die Entwicklung des neuen Temerario GT3 eingebunden. "DTM-Fahrer für Abt zu sein, fühlt sich wie ein wahr gewordener Traum an", sagt der Italiener. "Ich freue mich sehr darauf, die gesamte Saison mit einem absoluten Top-Team zu arbeiten. Vom ersten Moment an habe ich mich im Team wie zu Hause gefühlt. Man spürt das Engagement und die Leidenschaft jedes Einzelnen, das ist eine große Motivation für mich, alles zu geben. Die Geschichte von Abt spricht für sich. Dieses Team fährt, um zu gewinnen, und genau das ist auch unser Anspruch."

Engstler startet seit 2023 in der DTM und holte bisher zwei Siege. Der Pilot aus dem Allgäu ist bereit für seine erste Saison mit Abt Sportsline: "Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Abt", sagt der 26-Jährige. "Das Team begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Ich bin damals jeden Tag auf dem Weg zur Schule an der Werkstatt vorbeigefahren. Jetzt selbst für Abt in der DTM zu starten, ist eine große Ehre. Natürlich ist vieles neu für uns, deshalb wird das erste Jahr auch eine Lernphase. Aber wir haben den Anspruch, erfolgreich zu sein und uns über die gesamte Saison konstant weiterzuentwickeln. Entscheidend wird sein, auch an schwierigen Wochenenden Punkte mitzunehmen."

Thomas Biermaier, CEO von Abt Sportsline, ist für die kommende Saison zuversichtlich: "Wir freuen uns sehr, Luca und Marco in unserem Team zu haben. Schon in den ersten Wochen haben wir gemerkt, dass beide nicht nur sportlich, sondern auch menschlich perfekt zu uns passen. Gemeinsam haben wir ein klares Ziel: wieder erfolgreich zu sein. Mit Luca und Marco sind wir auf einem sehr guten Weg, dieses Ziel zu erreichen."

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