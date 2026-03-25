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Diesel im Wochenvergleich massiv verteuert

Anstieg um 12,6 Cent

Preis für Super E10 um 3,2 Cent gestiegen

ADAC erneuert Forderung nach Absenkung der Energiesteuer

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München (ots)

Der Preis für Diesel-Kraftstoff ist seit der vergangenen Woche massiv gestiegen. Wie der ADAC mitteilt, kostet ein Liter Diesel im bundesweiten Mittel derzeit 2,288 Euro - das sind 12,6 Cent mehr als in der Vorwoche. Nach der aktuellen ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland hat sich auch Super E10 erneut deutlich verteuert, wenn auch in geringerem Maße als Diesel. So liegt der Preis für einen Liter Super E10 im Schnitt derzeit bei 2,074 Euro - ein Plus von 3,2 Cent.

Im Laufe der vergangenen Woche erreichten die Preise beider Kraftstoffsorten ihre jeweiligen Jahreshöchststände. Super E10 kostete am vergangenen Freitag (20.3.2026) 2,086 Euro, Diesel am Montag (23.3.2026) im Schnitt 2,310 Euro. Damit lag der Dieselpreis nur noch 1,1 Cent unter dem Allzeithoch vom März 2022. Wesentlicher Auslöser für die Preissprünge war der gestiegene Ölpreis infolge des Kriegs im Iran und der Auswirkungen auf die Golfregion sowie die Drohung der Kriegsparteien, den Konflikt weiter zu eskalieren. Zwischenzeitlich notierte Brent-Öl deutlich über 110 US-Dollar, gestern fiel der Preis dann jedoch sogar unter die Marke von 100 US-Dollar.

Der ADAC empfiehlt erneut als Sofortmaßnahme zur Entlastung der Autofahrerinnen und Autofahrer die vorübergehende Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Diesel könnte auf den EU-Mindeststeuersatz für Energie abgesenkt und Benzin vergleichbar reduziert werden. Das würde für etwa 15 Cent Entlastung je Liter Kraftstoff sorgen. Eine andere, von der Bundesregierung vorgesehene Maßnahme soll bereits zum 1. April kommen: Die Einführung des so genannten Österreich-Modells, bei dem nur einmal am Tag die Spritpreise angehoben, jedoch beliebig oft gesenkt werden dürfen. Die einmalige Preisanhebung soll künftig um 12 Uhr mittags eines jeden Tages erfolgen. Damit wäre der günstigste Zeitpunkt zum Tanken künftig kurz vor zwölf Uhr - die bisherige Empfehlung, abends zu tanken, wäre damit überholt.

Bis Ende März gilt jedoch unverändert: Tanken am Abend ist meist um mehrere Cent billiger als am Morgen. Sparen lässt sich auch durch einen Preisvergleich kurz vor dem Tanken. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive". Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.

Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

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