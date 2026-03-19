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Gebraucht und günstig: ADAC wertet Unterhaltskosten für gebrauchte Verbrenner aus

Auch familienfreundliche Autos in den Top-20

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München (ots)

Von den reinen Spritkosten bis hin zum Besuch in der Werkstatt: Die Posten um ein Fahrzeug zu unterhalten sind vielfältig und in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. Obwohl der Wertverlust in der Regel der größte Kostenblock für Fahrzeughalter ist, rücken gerade aufgrund der hohen Spritpreise die Unterhaltskosten in den Fokus. Der ADAC hat daher untersucht, welche Verbrenner-Gebrauchtwagen im monatlichen Unterhalt besonders kostengünstig sind.

Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass es sich um ein drei Jahre altes Fahrzeug handelt, das für weitere fünf Jahre genutzt wird. In dieser Zeit werden pro Jahr 15.000 Kilometer gefahren. In die Berechnung fließen alle relevanten Faktoren ein: die Betriebskosten (Kraftstoff, Öl, AdBlue, Pflege), Fixkosten (Steuer, Versicherung) und die Werkstattkosten (Inspektion, Verschleiß, Reifenersatz). Der Wertverlust wurde bewusst außen vorgelassen, er spielt erfahrungsgemäß für viele Gebrauchtwagen-Interessenten eher eine untergeordnete Rolle bei der Kaufentscheidung.

Dass in der Auswertung sehr viele Kleinst- und Kleinwagen die oberen Plätze einnehmen, ist nicht verwunderlich: Sie verbrauchen durch ihr geringes Gewicht weniger Treibstoff als größere Fahrzeuge. An der Spitze des Rankings landet die mit Autogas betriebene Variante des Dacia Sandero, der mit nur 318 Euro Unterhaltskosten im Monat auftrumpft. Ausschlaggebend dafür ist vor allem sein LPG-Antrieb. Vorausgesetzt, der Dacia wird konsequent mit Autogas betrieben: Betankt man ihn mit Benzin, was technisch ebenfalls möglich ist, fallen die Unterhaltskosten höher aus. Auch reine Benziner schaffen es in vergleichbare Kostenregionen vorzudringen: Der Mazda 2 Hybrid kostet nur sieben Euro mehr im Monat als der Dacia, auf dem dritten Rang landet mit dem Skoda Scala (332 Euro) sogar ein Auto der unteren Mittelklasse. Und auch familienfreundliche Gebrauchtwagen gibt es für vergleichsweise geringe monatliche Kosten: Auf dem 16. Platz landet mit dem Golf Variant ein Fahrzeug mit viel Stauraum, das mit 346 Euro ebenfalls noch vergleichsweise günstig ist.

Bei der Wahl eines kostengünstigen Gebrauchtwagens spielt die Motorisierung eine wichtige Rolle: Je kleiner und effizienter der Motor ist, desto geringer fallen in der Regel auch der Spritverbrauch und die Wartungskosten (z.B. Ölwechsel) aus. Zudem sind diese Fahrzeuge auch oft günstiger in der Versicherung. Hier gilt es für jeden Bedarf das richtige Maß zu finden, damit Fahrkomfort und geringe Kosten in einem guten Verhältnis zueinanderstehen.

Und auch bei der Werkstattwahl lassen sich Kosten sparen. So ergab eine Untersuchung des ADAC, dass die Preise für den Kundendienst im Stadt-Land-Vergleich mehrere hundert Euro auseinander liegen können. Autofahrer können vor anstehenden Arbeiten mehrere Kostenvoranschläge einholen, um die Preise miteinander zu vergleichen.

Mehr zu der Auswertung der Unterhaltskosten für Verbrenner lesen Sie hier.

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