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Kraftstoffpreise leicht rückläufig, aber weiter auf hohem Niveau

Dieselpreis bei 2,16 Euro, Super E10 kostet rund 2,04 Euro

ADAC befürwortet Energiesteuersenkung als Maßnahme gegen hohe Belastung

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München (ots)

Tanken ist im Vergleich zur vergangenen Woche zwar etwas billiger geworden, die Kraftstoffpreise bleiben aber weiterhin auf sehr hohem Niveau. Die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, dass insbesondere Diesel nach wie vor stark überteuert ist. Ein Liter des Selbstzünderkraftstoffs kostet im bundesweiten Mittel 2,162 Euro, das ist ein Rückgang von 2,6 Cent gegenüber der Vorwoche. Nur minimal billiger ist Super E10, das um 0,3 Cent gesunken ist und aktuell 2,042 Euro kostet. Damit kostet Diesel derzeit zwölf Cent mehr als Super E10 - die Steuer auf Diesel ist jedoch um 20 Cent je Liter niedriger.

Laut ADAC sind die Spritpreise in Deutschland derzeit besonders hoch - dies zeigt auch der Vergleich mit dem europäischen Ausland, wo der Preisanstieg in den Tagen seit dem Kriegsbeginn im Iran teilweise deutlich geringer ausfiel. Der Ölpreis liegt aktuell bei 103 US-Dollar und damit deutlich über dem Wert der Vorwoche. Die Kraftstoffpreise haben diesen Schritt nach oben allerdings schon in den vorherigen Tagen vorweggenommen.

Der ADAC spricht sich dafür aus, vorübergehend die Energiesteuer auf Kraftstoffe abzusenken. Diesel könnte auf den EU-Mindeststeuersatz für Energie abgesenkt und Benzin vergleichbar reduziert werden. Das würde für ca. 15 Cent Entlastung je Liter Kraftstoff sorgen. Eine Energiesteuersenkung hätte den Vorteil, dass sie schnell und befristet umgesetzt werden könnte und damit finanziell besonders belasteten Autofahrerinnen und Autofahrern helfen würde. Der ADAC erwartet jedoch gleichzeitig, dass eine Entlastung vollständig an den Zapfsäulen und somit beim Verbraucher ankommt.

Vor dem Tanken sollte man sich über die Spritpreise an den Tankstellen in der Nähe informieren. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive". Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Nach wie vor gilt zudem, dass Tanken am Abend in der Regel um einige Cent niedriger sind als am Morgen.

Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

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