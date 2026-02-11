ADAC

Benzinpreis steigt weiter, Diesel etwas billiger

Rohölpreis erhöht sich auf über 69 US-Dollar je Barrel Brent

Während Tanken für die Fahrer von Benziner-Pkw im Vergleich zur vergangenen Woche erneut etwas teurer geworden ist, profitieren Dieselfahrer derzeit von geringfügig niedrigeren Preisen an der Tankstelle. Laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Schnitt derzeit 1,754 Euro und damit 0,6 Cent mehr als in der Vorwoche. Die entgegengesetzte Richtung hat der Dieselpreis eingeschlagen, der um 0,5 Cent auf 1,716 Euro gesunken ist.

Im Vergleich zur Vorwoche ist der Preis für Brent-Öl um zwei US-Dollar gestiegen und rangiert derzeit knapp über 69 US-Dollar je Barrel. Der Euro hat im Vergleich zum US-Dollar wieder etwas zugelegt und kostet jetzt rund 1,19 US-Dollar. Dadurch können die negativen Folgen des teureren Rohöls etwas abgefedert werden. Positiv zu bewerten ist, dass sich die Differenz zwischen Benzin- und Dieselpreis wieder geringfügig vergrößert hat, wenngleich sie immer noch weit von angemessenen Verhältnissen entfernt ist. Denn auf einen Liter Diesel sind rund 20 Cent weniger Energiesteuer zu bezahlen als auf Benzin, tatsächlich kostet Diesel aktuell aber nur 3,8 Cent weniger als Super E10. Somit besteht bei Dieselkraftstoff weiteres Abwärtspotenzial.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, möglichst abends zu tanken, denn dann sind die Kraftstoffpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger als morgens - und zwar jeden Tag, unabhängig vom aktuellen Preisniveau oder der Kraftstoffsorte. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

