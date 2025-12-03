Tanken im Wochenvergleich etwas günstiger / Benzinpreis sinkt um 1,1 Cent, Diesel um 2,6 Cent / ADAC: Diesel nach wie vor um einiges zu teuer

ADAC

München (ots)

Leichte Entspannung auf dem Kraftstoffmarkt: Die Preise sowohl für Benzin als auch Diesel haben gegenüber der Vorwoche nachgegeben. Laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,671 Euro und damit 1,1 Cent weniger als vor einer Woche. Diesel hat sich um immerhin 2,6 Cent verbilligt und kostet aktuell im Schnitt 1,628 Euro.

Die rückläufigen Kraftstoffpreise sind aus Sicht des ADAC aus mehreren Gründen angebracht. So liegt der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent mit gut 62 US-Dollar aktuell in etwa auf dem Niveau vor Wochenfrist. Damals wurde der im Vergleich zu den Vorwochen niedrigere Ölpreis jedoch noch nicht an die Autofahrerinnen und Autofahrer weitergegeben - dies wird nun mit einiger Verspätung nachgeholt. Der Euro notiert in Relation zum US-Dollar wieder etwas stärker, was ebenfalls geringere Preise an den Zapfsäulen begründet. Gleichwohl kritisiert der ADAC die aktuelle Höhe der Kraftstoffpreise, insbesondere für Diesel: So ist der Selbstzünderkraftstoff lediglich 4,3 Cent günstiger als Super E10. Angesichts des steuerlichen Unterschieds von rund 20 Cent je Liter ist Diesel aus ADAC Sicht um mehrere Cent zu teuer.

Der ADAC empfiehlt, nach Möglichkeit abends an die Tankstelle zu fahren, denn dann sind die Kraftstoffpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger als morgens. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

