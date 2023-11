ADAC Autotest: Nur drei E-Fahrzeuge unter 30.000 Euro / Kein deutscher Hersteller darunter/ Alle reichweitenschwach / Sicherheitsdefizite bei zwei Modellen

München (ots) - Führerscheine sollen in Zukunft EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Damit das umgesetzt werden kann, müssen in den kommenden Jahren Millionen von Führerscheinen umgetauscht werden. In Deutschland gibt es dafür einen zeitlichen Stufenplan, der sich nach Geburtsjahr sowie Ausstellungsjahr des Führerscheins richtet. Bis zum 19. Januar ...

mehr