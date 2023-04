ADAC

Dieselpreise geben mehr nach als Benzin

ADAC: Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel weiter gewachsen

München (ots)

Nach den Preisanstiegen für Super E10 und Diesel in den letzten Wochen zeichnet sich an den Zapfsäulen eine leichte Entspannung ab. Bei Diesel ist mit 2,3 Cent auf bundesdurchschnittlich 1,678 der Rückgang deutlich größer als bei Super E10. Hier liegt der Preis für einen Liter laut einer aktuellen ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland bei 1,820 Euro und damit 0,2 Cent unter dem Vorwochenpreis. Auch beim Rohölpreis gibt es wenig Veränderung gegenüber der Vorwoche. Weiterhin gibt es nach Ansicht des ADAC durchaus Spielraum für Preissenkungen.

Durch den billigeren Diesel und den kaum veränderten Benzinpreis ist die Differenz zwischen Super E10 und Diesel aber erneut weiter gewachsen. Hier setzt sich die Normalisierung fort: Aktuell liegt der Preisunterschied zwischen beiden Sorten bei über 14 Cent, demgegenüber wird Diesel aufgrund der niedrigeren Energiesteuer um etwa 20 Cent weniger belastet als Super E10.

Autofahrer, die günstig Tanken wollen, sollten dies in den Abendstunden tun. ADAC Auswertungen zeigen, dass die Kraftstoffpreise im Durchschnitt vor allem zwischen 18 und 22 Uhr niedrig sind. Morgens liegen die Preise deutlich höher. Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der Smartphone-App "ADAC Spritpreise", die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.

