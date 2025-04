RTL Television GmbH

"Unter uns": Dschungel-Star wirbelt künftig die Schillerallee auf und übernimmt eine typisch kölsche Aufgabe

Köln (ots)

Überraschung in der Schillerallee: Alessia Herren, unter anderem bekannt aus der vergangenen Staffel der Kult-Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (3. Platz), feiert im Rahmen einer Gastrolle ihr "Unter uns"-Debüt. Die Ausstrahlung der ersten Folge mit der 23-jährigen Kölnerin erfolgt am 10. Juli 2025 (Folge 7659) bei RTL - bereits eine Woche zuvor steht die Episode auf RTL+ auf Abruf bereit.

"Die Schillerallee ist Kult! Viele Leute sind damit groß geworden. Auch meine Familie hat immer wieder eingeschaltet. Dementsprechend bedeutet es mir sehr viel, nun selbst Teil dieser tollen Serie zu sein. Seit ich denken kann, bin ich durch meinen Vater Willi sehr eng mit der Schauspielerei verbunden. Dass ich jetzt auch eine Bewohnerin einer prominenten Serien-Straße werde, würde ihm sicher ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 'Unter uns' ist DIE Serie für uns Kölner - und für viele Fans über unsere Stadtgrenzen hinaus", freut sich der Reality-TV-Star.

Alessia Herren übernimmt die Rolle der Cousine von Gianni Aurino (gespielt von Stefano Ligorio). Durch seine Vermittlung beginnt sie als Aushilfe in Easys (Lars Steinhöfel) Büdchen zu arbeiten. Darüber hinaus unterstützt sie gelegentlich auch in Giannis Pizzabude. Ein echtes Heimspiel für die gebürtige Kölnerin - schließlich sind Büdchen ein fester Bestandteil der rheinischen Lebensart.

"Ich wohne in Köln-Mülheim. Vor allem während der Ostertage habe ich mal wieder gemerkt, wie vorteilhaft es ist, Büdchen in der Umgebung zu haben. Das gehört einfach zu Köln. Dort gibt es immer Smalltalk und spannende Begegnungen. Das weiß ich aus erster Hand. Denn: Mein schönstes Büdchen-Erlebnis ist natürlich, dass ich vor sechs Jahren meinen Mann in einem solchen kennengelernt habe", so Alessia.

"Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "Unter uns" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es unter www.rtl-uhd.de.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell