Haase/Körber: Hightech-Agenda, Raumfahrt, Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen - wir investieren entschlossen in die Zukunft!

21,8 Milliarden Euro für Innovationskraft, Technologie-Souveränität und Gesundheitsforschung

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am Donnerstag in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2026 abschließend den Etat des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt beraten. Hierzu erklären Christian Haase, haushaltspolitischer Sprecher, und Carsten Körber, zuständiger Berichterstatter für den Einzelplan 30:

Christian Haase: "Mit dem Etat 2026 von 21,8 Milliarden Euro stärken wir das Zukunftsministerium BMFTR nachhaltig. Forschung, Technologie und Raumfahrt werden hier erstmals konsequent unter einem Dach gebündelt. Die Bundesregierung setzt damit ein klares Signal: Wir investieren gezielt in die entscheidenden Zukunftsfelder - von Künstlicher Intelligenz über Quantentechnologien bis hin zu klimaneutraler Energieerzeugung und Mobilität. Die Hightech-Agenda mit einem Gesamtvolumen von mindestens 18 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode sichert Deutschlands technologische Souveränität und unsere globale Wettbewerbsfähigkeit."

Carsten Körber: "Dieser Haushalt ist ein starkes Bekenntnis zu wissenschaftlicher Exzellenz und Innovationskraft. Wir investieren über 600 Millionen Euro in das 1.000-Köpfe-Programm, um Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher für den Wissenschaftsstandort Deutschland zu gewinnen. Mit der Nationalen Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen (2026-2035) schließen wir eine zentrale Forschungslücke - etwa bei Post COVID oder ME/CFS - und verbessern Aufklärung, Versorgung und Prävention Dafür nehmen wir pro Jahr 50 Millionen Euro in die Hand. Und auch die Raumfahrt steht im Fokus: Mit fast 2,4 Milliarden Euro und einer klaren Zielsetzung für die ESA-Ministerratskonferenz Ende November in Bremen stärken wir unseren Anspruch, international vorne mitzuspielen. Raumfahrtinvestitionen sind Investitionen in Fortschritt, Sicherheit und Wohlstand."

