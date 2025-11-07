PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Simon/Donth: Finanzierung des Deutschlandtickets bis 2030 vereinbart

Berlin (ots)

Millionen Nutzer profitieren von Mobilität zum günstigen Preis

Mit dem Beschluss zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes wird die Grundlage geschaffen, damit der Bund und die Länder das Deutschlandticket nachhaltig bis 2030 mit jeweils 1,5 Mrd. Euro unterstützen. Dazu erklären Björn Simon, verkehrspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Michael Donth als zuständiger Berichterstatter:

Björn Simon: "Das Deutschlandticket hat sich bewährt und die Nutzung des ÖPNV revolutioniert. Die Übersichtlichkeit und einfache, attraktive Tarifstruktur sind bestechend, weshalb wir das Ticket im Einvernehmen mit den Ländern und den ÖPNV-Unternehmen fortsetzen werden. Die gemeinsame Finanzierung setzt sich zukünftig zusammen aus den fixen Zuschüssen des Bundes und der Länder von jeweils 1,5 Mrd. Euro und dem Anteil aus dem Ticketpreis, Durch den heutigen Beschluss wird dieser ab dem 01. Januar 2026 bei 63EUR liegen. Damit ist uns ein ausgezeichneter Kompromiss zwischen allen Beteiligten gelungen, der das Deutschlandticket zu vorzüglichen Konditionen sichert."

Michael Donth: "Wir sorgen für bundesweite Verlässlichkeit. Der großzügigen Bezuschussung durch den Bund und die Länder bis zum Jahr 2030 steht der variable Kundenanteil gegenüber, der mit einem vereinbarten Kostenindex etwaige zukünftige Inflationssteigerungen auffängt. Wichtig bleibt jetzt, dass die Länder, die für den ÖPNV zuständig sind, klare und bundesweit einheitliche Regeln schaffen, damit das Ticket überall gleich gilt - ohne den vielzitierten Flickenteppich. Die Entwicklung des Tickets ist aber noch nicht abgeschlossen. Der nächste Schritt ist ein echtes digitales Ticket, um die Nutzung und Einnahmen fair zu erfassen, denn nur mit Transparenz, Digitalisierung und Einheitlichkeit kann das Deutschlandticket langfristig weiter erfolgreich bleiben."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 06.11.2025 – 13:41

    Stegemann: Krankenkassenbeiträge müssen stabil bleiben

    Berlin (ots) - Ausgabenanstieg bei der Gesetzlichen Krankenversicherung durchbrechen Der Bundestag hat am heutigen Donnerstag in 2./3. Lesung Einsparungen im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen, um das im Jahr 2026 drohende Defizit in Höhe von zwei Milliarden Euro zu schließen. Hierzu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann: "Unser Ziel muss sein, ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:35

    Steineke: Digitalen Verbraucherschutz stärken

    Berlin (ots) - Moderner und ausgewogener Verbraucherschutz notwendig Auf dem heutigen Verbrauchertag 2025 des VZBV diskutiert der Verbraucherschutzbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sebastian Steineke gemeinsam mit Ramona Pop (vzbv) und Jochen Krisch (Exciting Commerce) über die aktuellen Ergebnisse des Verbraucherreports 2025. Dazu erklärt Sebastian Steineke: "Ein moderner und ausgewogener Verbraucherschutz ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:15

    Stegemann/Steiniger: Agrardieselrückerstattung kommt in vollem Umfang wieder

    Berlin (ots) - Fehlentscheidung der Ampel wird korrigiert Der Bundestag wird am morgigen Donnerstag in 2./3. Lesung die Agrardieselsteuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft beschließen und sie damit zum 1. Januar 2026 vollumfänglich wieder einführen. Hierzu erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Albert Stegemann, und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren