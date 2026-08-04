Consors Finanz BNP Paribas

Consors Finanz wird Finanzierungspartner von Gaming-Händler Mindfactory

Mit der Kooperation baut Consors Finanz seine Stellung als Paymentpartner im deutschen E-Commerce-Markt weiter aus.

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München (ots)

Ab sofort ist die Ratenfinanzierungsoption von Consors Finanz direkt im Check-out-Bereich des Gaming-Händlers integriert. Mit der neuen Zahlungsoption können Kund:innen von Mindfactory Gaming-Hardware und andere Technikprodukte sofort erwerben und die Kosten individuell in Monatsraten aufteilen. Wunschrate und Laufzeit lassen sich dabei frei wählen, bei Laufzeiten von sechs bis 72 Monaten und einem Mindesteinkaufswert von 100 bis 15.000 Euro.

Die zur heise-Gruppe gehörende Mindfactory ist einer der größten Online-Händler für Gaming- und PC-Komponenten. Mit der Partnerschaft unterstreicht Consors Finanz seine Position als einer der führenden Anbieter von Konsumentenkrediten im Retail- und E-Commerce-Geschäft.

Der Markt für Games-Hardware in Deutschland wächst dynamisch: 2025 stieg der Umsatz laut game - Verband der deutschen Games-Branche um zwölf Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Besonders Gaming-PC-Zubehör legte dabei um 13 Prozent zu.

"Das Gaming-Geschäft gehört zu den dynamischsten Segmenten im deutschen E-Commerce. Mit Mindfactory gewinnen wir einen Partner, der diese Community wie kaum ein anderer kennt - unsere flexible Ratenfinanzierung macht es möglich, dass Kund:innen nicht auf die neueste Hardware warten müssen", so Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions bei Consors Finanz.

"Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden nicht nur die beste Hardware, sondern auch das beste Einkaufserlebnis bieten. Die nahtlose Integration der Ratenfinanzierung von Consors Finanz ist der logische nächste Schritt, um unseren Service im Check-out weiter zu optimieren. Gemeinsam schaffen wir eine flexible, sichere Lösung, die perfekt auf die dynamischen Anforderungen im modernen E-Commerce einzahlt." Marcel Kirchner, Geschäftsführer der heise mindfactory gmbh.

Über Consors Finanz

Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kund:innen anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kund:innen ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.

Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Mobility-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkund:innen für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Im Bereich Commercial Partner Business stellt das Unternehmen besicherte Finanzierungen bereit. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. www.consorsfinanz.de

Über BNP Paribas in Deutschland

BNP Paribas ist ein führender Anbieter von Bank- und Finanzdienstleistungen in Europa. Das Unternehmen ist in 64 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 180.000 Mitarbeitende, davon mehr als 146.000 in Europa.

Die BNP Paribas Gruppe ist seit 1947 in Deutschland aktiv und hat sich mit einem breiten Serviceangebot aus vernetzten Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt etabliert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen wichtigen Wirtschaftsregionen betreut. Das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot entspricht dem einer modernen, innovativen Universalbank. www.bnpparibas.de

Über Mindfactory

Die heise mindfactory gmbh mit Sitz in Wilhelmshaven ist ein etablierter deutscher Onlinehändler für Computerhardware, Komponenten und individuell konfigurierte PC-Systeme. Das Unternehmen bietet Privat- und Geschäftskunden ein breites Sortiment, wettbewerbsfähige Preise sowie umfassende Service- und Finanzierungsmöglichkeiten. Seit 2025 gehört Mindfactory zur Heise Gruppe. www.mindfactory.de

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