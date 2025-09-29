CONET Technologies Holding GmbH

CONET und ServiceNow starten Partnerschaft für intelligente digitale Transformation

Ende-zu-Ende-Lösungen für effiziente Fachverfahren insbesondere im Public- und Defense-Sektor fokussieren akute Kundenbedürfnisse und stärken den Wachstumskurs der CONET-Gruppe

Die CONET-Unternehmensgruppe und ServiceNow bauen durch ihre neue Partnerschaft die Leistungsfähigkeit für wirkungsvolle Digitalisierungslösungen aus einer Hand aus. Insbesondere die öffentliche Verwaltung, Organisationen aus dem Defense-Sektor und Unternehmen aus regulierten Branchen wie Energy & Utilities profitieren zukünftig durch die CONET-Teilnahme am ServiceNow-Partnerprogramm von gezielter Unterstützung für eine schnellere, einfache und effiziente digitale Transformation von Geschäftsprozessen und Verwaltungsabläufen.

Als Digitalisierungspartner mit mehr als 35 Jahren Erfahrung verbindet CONET seine Prozess- und Branchenkompetenz mit umfassender Expertise in modernen Business-Applikationen. Mit der wertvollen Ergänzung um die Lösungen von ServiceNow entstehen echte End-to-End-Angebote zur Umsetzung digitaler Geschäftsprozesse, die technologisch und fachlich exakt auf die Bedürfnisse der Kunden an sichere und effiziente Automatisierung, gesteigerte Flexibilität und verbesserte Nutzererfahrung zugeschnitten sind - von konzeptioneller Beratung über praxisorientierte Implementierung und Integration bis hin zu sicherem Betrieb und kontinuierlicher Weiterentwicklung.

Die ServiceNow-Partnerschaft ist für die CONET-Gruppe ein zentraler Baustein der Wachstumsstrategie HORIZON28 und ein konsequenter Schritt in der Weiterentwicklung zu einem Full-Service-IT-Dienstleister für alle Herausforderungen der Digitalisierung. Um für seine Kunden höchste Lieferfähigkeit zu gewährleisten, investiert CONET zum Aufbau eines kombinierten Liefermodells einen hohen einstelligen Millionenbetrag in gezielten Personalaufbau, Ausbildung und Zertifizierung, ergänzt durch ein spezielles Traineeship und internationale Delivery-Kapazitäten beispielsweise in Kroatien, Griechenland und Spanien.

Der Fokus liegt dabei auf zentralen HR-Prozessen in Personalverwaltung, im Recruiting und im Bürgerkontakt sowie in Themen wie Plattform & KI, IT Service Management (ITSM), IT Operations Management & Enterprise Architecture, in denen CONET bereits über starke Kompetenz in Fachverfahren verfügt und für die auf Kundenseite besonders akuter Optimierungsbedarf besteht. Erste erfolgreiche Projekte belegen schon heute die gemeinsame Umsetzungskompetenz von CONET und ServiceNow, beispielsweise in Anwendungsfeldern wie Konfigurationsdatenbanken (CMDB), Datenstrukturen, Reporting und Analytics.

"Wir sind sehr stolz darauf, unser Portfolio mit der ServiceNow-Partnerschaft passgenau zu erweitern", erklärt Dirk Lieder, Executive Vice President Business Applications der CONET-Gruppe. "Wir sprechen die Sprache unserer Kunden im Public Sector und verstehen die spezifischen Anforderungen

sicherheitsrelevanter, regulierter Märkte. Indem wir unsere Erfahrung in Service- und HR-Prozessen, Fachverfahren und IT-Management mit dem fachspezifischen Know-how von ServiceNow verbinden, bieten wir einen einzigartigen Mehrwert für die erfolgreiche Digitalisierung unserer Kunden."

"Mit CONET gewinnen wir einen erfahrenen Digitalisierungspartner insbesondere für den öffentlichen Sektor, der unsere Kunden mit tiefem Prozessverständnis und technischer Expertise begleitet. Gemeinsam unterstützen wir Kunden dabei, ihre digitalen Transformationsvorhaben effizient und nachhaltig umzusetzen - durch den Einsatz der ServiceNow KI-Plattform. Wir freuen uns, mit CONET als starkem Partner neue Impulse im ServiceNow-Ökosystem zu setzen", sagt Dr. Sabine Wilfling, Senior Regional Partner Manager Public Sector bei ServiceNow.

Über CONET

Die CONET-Gruppe ist ein führender IT Full-Service Provider und Digitalisierungspartner im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 35 Jahren unterstützt CONET Unternehmen und Behörden bei der Umsetzung anspruchsvoller Digitalisierungsprojekte. Rund 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr Know-how in den Bereichen Digital Advisory Services, Data Intelligence & AI, Digital Experience, Business Applications, Software Development sowie Cloud & Managed Services ein. Der Kundenstamm reicht von Automotive, Finance & Insurance über Energy & Utilities und Manufacturing bis zu einer starken Positionierung in Defense & Public Sector mit Kunden wie dem Deutschen Bundestag, dem Auswärtigen Amt und dem ITZBund. Mit Hauptsitz in Bonn und 17 weiteren Standorten in Europa steht CONET für Innovationskraft und Umsetzungsstärke.

