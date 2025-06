Concirrus

Concirrus stärkt seine Präsenz auf dem US-amerikanischen Spezialitätenmarkt durch den Gewinn eines großen Anbieters und die Einführung einer KI-Underwriting-Plattform

London (ots/PRNewswire)

Concirrus, ein aufstrebender Marktführer im Bereich KI-gestützter Underwriting-Lösungen, bestätigte heute eine weitere Ausweitung seiner Präsenz in den Vereinigten Staaten durch einen neuen Einsatz bei einem der zehn größten Spezialversicherer der Welt. Aufbauend auf früheren Erfolgen in Nordamerika bringt diese Vereinbarung die Concirrus-Technologie in die Live-Produktion für komplexe, hochvolumige Spezialprodukte in den USA.

Schnelligkeit bei der Angebotsabgabe ist das neue Schlagwort auf dem US-amerikanischen Spezialitätenmarkt. Untersuchungen von Maklern haben ergeben, dass der erste Anbieter, der ein Angebot abgibt, seine Abschlussquote in der Regel um etwa 60 % erhöht. Concirrus ermöglicht Versicherern, die Underwriting-Zeit von Tagen auf Sekunden zu verkürzen, das Verhältnis zwischen Angebot und Bindung zu verbessern, die Leckage zu reduzieren und die Prämienbindung zu erhöhen.

Die steigende Nachfrage der amerikanischen Spediteure folgt auf die allgemeine Verfügbarkeit der Concirrus Multi-Line-Plattform, welche die Automatisierung von der „Erfassung bis zur Rechnungsstellung" abdeckt. Mit nahezu perfekter Genauigkeit, der Erfassung aller relevanten Informationen sowie einer vollständig integrierten Angebots- und Abschlussfunktion sowie einer Policenverwaltungsfunktion bietet die Concirrus-Plattform einen One-Stop-Shop für Spezialversicherer.

„Mit unseren fortgesetzten Investitionen in den USA wollen wir unsere Kundschaft dabei unterstützen, auf einem der wettbewerbsintensivsten Versicherungsmärkte bessere versicherungstechnische Ergebnisse zu erzielen", sagte Andrew Yeoman, Geschäftsführer von Concirrus. „Spezialversicherer sehen sich mit einem steigenden Einreichungsvolumen, zunehmender Komplexität und einem Ökosystem von Anbietern konfrontiert, die uneinheitliche Lösungen anbieten. Die Concirrus-Plattform ermöglicht ihnen, sofort zu reagieren, mit einem besseren Überblick zu zeichnen und mit einer einzigen Plattform zu konkurrieren."

Informationen zu Concirrus

Concirrus bietet eine beeindruckende Technologie für Spezial- und Gewerbeversicherungen, die stundenlange Underwriting-Prozesse in Sekundenschnelle in angebotsfertige Entscheidungen verwandelt. Mit den Sparten Sachversicherung, Haftpflicht, Luftfahrt, Transport, Marine, Bürgschaft, Bauwesen, Politische Gewalt und Terrorismus ermöglicht Concirrus eine intelligentere Risikoauswahl, eine schnellere Angebotserstellung und profitablere Geschäftsabschlüsse. Das Vertrauen führender Versicherer weltweit.

Weitere Informationen: https://concirrus.ai

