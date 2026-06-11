Statistisches Bundesamt

Tourismus in Deutschland im April 2026: 3,1 % weniger Übernachtungen als im Vorjahr

WIESBADEN (ots)

Gästeübernachtungen, April 2026

39,5 Millionen

-3,1 % zum Vorjahresmonat

Im April 2026 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 39,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 3,1 % weniger als im April 2025.

Abnahme bei Übernachtungen von Gästen aus dem Inland

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im April 2026 gegenüber April 2025 um 3,9 % auf 32,9 Millionen ab. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg leicht um 0,6 % auf 6,6 Millionen.

Januar bis April 2026: Mehr Übernachtungen als im Vorjahreszeitraum

Im Zeitraum Januar bis April 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 126,1 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,6 % höher als im Vorjahreszeitraum und 0,9 % unter dem bisherigen Rekordwert von 127,2 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2019. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 0,6 % auf 104,8 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 0,6 % auf 21,3 Millionen.

Methodische Hinweise:

Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende Juni 2026 im Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Tourismus Telefon: +49 611 75 4851 www.destatis.de/kontakt

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