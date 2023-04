Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann benennt Dienstleistungs- und Druckgeschäfte um

Arvato Bertelsmann wird zu Arvato Group

Bertelsmann Printing Group wird neu ausgerichtet und firmiert fortan unter Bertelsmann Marketing Services

Neue Zuordnung für Content-Agentur Territory und Employer-Branding Spezialist Embrace

Bertelsmann benennt zwei seiner sieben Unternehmensbereiche neu. Das Dienstleistungsunternehmen Arvato Bertelsmann firmiert ab sofort unter dem Namen Arvato Group, und die Direktmarketing- und Druckaktivitäten, vormals Bertelsmann Printing Group, treten ab heute unter der Dachmarke Bertelsmann Marketing Services am Markt auf.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "In den vergangenen Jahren hat Bertelsmann seine globalen Dienstleistungsgeschäfte erfolgreich neu ausgerichtet. Neben der RTL Group und Penguin Random House zählt die Arvato Group zu den drei großen Ertragssäulen des Konzerns."

Die Arvato Group ist in mehr als 40 Ländern aktiv. Zu den Kunden zählen renommierte Anbieter unter anderem aus den Bereichen Telekommunikation und Versorgung, Banken und Versicherungen sowie Fashion, E-Commerce, IT und Internet.

Thomas Rabe weiter: "Seit der Gründung der Bertelsmann Printing Group im Jahr 2016 hat sich der Markt stark verändert. Der Unternehmensbereich bündelt schon lange nicht nur die Druckaktivitäten von Bertelsmann, sondern auch Marketingdienstleistungen. Der neue Name bildet das komplette Spektrum des Geschäftsbereichs ab."

Dirk Kemmerer, CEO von Bertelsmann Marketing Services, erklärt: "Die neue Dachmarke Bertelsmann Marketing Services spiegelt unsere gegenwärtigen und zukünftigen Dienstleistungen besser wider. Die Geschäftseinheit wird zukünftig noch stärker Direktmarketing- und Druckaktivitäten aus einer Hand anbieten. Buch- und marketinggetriebener Offsetdruck bleiben dabei eines der Kerngeschäfte."

Im Zuge der Neufirmierungen finden die Content-Agentur Territory und der Employer-Branding-Spezialist Embrace eine neue organisatorische Zuordnung innerhalb des Bertelsmann Konzernportfolios. Territory wird mit seinen mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Einheit Bertelsmann Marketing Services integriert. Die unter der Marke Embrace zusammengefassten Recruiting- und Employer-Branding-Angebote von Territory werden aus der Agentur herausgelöst und in den Unternehmensbereich Bertelsmann Investments überführt. Mit Fokus auf HR-Tech werden sie dort Teil des Wachstumsprogramms Bertelsmann Next.

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Im Bereich Bertelsmann Next treiben wir die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran. Hierzu gehören insbesondere die Themen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech. Der Bedarf vieler Unternehmen an Technologien, die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden datenbasiert und damit messbar machen, ist groß. Mit dem Know-how und dem Netzwerk von Bertelsmann Investments sowie der finanziellen Ausstattung durch Boost werden wir Embrace zu einer führenden deutschen HR-Tech-Company formen."

Im Rahmen der Boost-Strategie stellt Bertelsmann bis 2026 unternehmensweit für den Ausbau der bestehenden Geschäfte und den Aufbau von Neugeschäft ein Investitionsvolumen von 5 bis 7 Mrd. Euro zur Verfügung.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit weltweit 165.000 Mitarbeitenden erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030. www.bertelsmann.de

Über Arvato Group

Die Arvato Group ist eine international agierende Dienstleistungsgruppe, die für Geschäftskunden diverser Branchen in mehr als 40 Ländern maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Geschäftsprozesse entwickelt und realisiert. Auf das Lösungsportfolio der Gruppe, das von Supply-Chain-Lösungen (Arvato) über Finanzdienstleistungen (Riverty) bis hin zu IT-Services (Arvato Systems) reicht, setzen weltweit renommierte Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen - von Telekommunikationsprovidern und Energieversorgern über Banken und Versicherungen bis hin zu E-Commerce-, IT- und Internetanbietern. Arvato gehört zu 100 Prozent zu Bertelsmann. Zum Dienstleistungsgeschäft gehört zudem das globale Customer-Experience-Unternehmen Majorel, das an der Euronext in Amsterdam platziert ist und an dem Bertelsmann mit knapp 40 Prozent beteiligt ist.

Über Bertelsmann Marketing Services

Der Unternehmensbereich Bertelsmann Marketing Services ist ein kanalübergreifender Full-Service-Dienstleister für die werbetreibende Wirtschaft, in dem sämtliche Direktmarketing- und Druckaktivitäten von Bertelsmann gebündelt sind. Bertelsmann Marketing Services umfasst vier Bereiche: Erstens, die deutschen Offsetdruckereien Mohn Media, GGP Media und Vogel Druck. Zweitens, die Book Printing Group in den USA, die aus mehreren auf die Produktion von Büchern spezialisierten Offset- und Digitaldruckereien besteht. Drittens, die Digital Marketing Unit zu der u.a. Deutschlands führende Content-Agentur Territory, Campaign, die DeutschlandCard und das Dialog-Geschäft gehören. Sowie viertens, die Sonopress Gruppe, mit dem Speichermedienproduzenten Sonopress und dem Druck- und Verpackungsspezialisten Topac. Bertelsmann Marketing Services gehört zu 100 Prozent zu Bertelsmann.

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,7 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 300 aktive Beteiligungen weltweit.

