Sky Deutschland

Sky Original Film "Paws of Fury - Die Legende von Hank" im August nur bei Sky und WOW

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Sky Original Animationsfilm "Paws of Fury - Die Legende von Hank" über einen Hund, der Samurai werden möchte

Der Film startet am Freitag, 19. August exklusiv bei Sky und WOW

Im englischen Original mit den Stimmen von Michael Cera, Samuel L. Jackson, Mel Brooks and Ricky Gervais

Trailer: https://youtu.be/WWVffHoqcPs

Ein Screener ist ab sofort vorhanden

Unterföhring, 28. Juli 2022 - Der Sky Original Animationsfilm "Paws of Fury - Die Legende von Hank" ist DAS große Sommerhighlight für die ganze Familie. Exklusiv auf Sky und WOW. Hund Hank träumt davon, ein Samurai zu werden. In einer Stadt voller Katzen! Die Animationskomödie ist ab Freitag, 19. August im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten verfügbar und kann mit Sky Q jederzeit abgerufen sowie mit WOW auch gestreamt werden.

Zum Wochenendausklang zeigt Sky Cinema Premiere am Sonntag, 21. August um 20:15 Uhr die Wiederholung von "Paws of Fury - Die Legende von Hank". Doch der große Animationsspaß beginnt bereits ab Nachmittag mit einem Sky Original Animationsfilm-Marathon. Um 15:40 Uhr geht es los mit "Fireheart", im Anschluss um 17:10 Uhr startet "Die wilden Abenteuer von Pil", gefolgt von "Rock Dog 2" um 18:45 Uhr. Schönste Animations-Unterhaltung - nur auf Sky!

"Paws of Fury - Die Legende" von Hank ist ein Sky Original mit einer Starbesetzung. Unter den Sprechern befinden sich im englischen Original Michael Cera ("Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt"), Samuel L. Jackson ("Pulp Fiction"), Ricky Gervais ("After Life"), Mel Brooks ("Der wilde wilde Westen"), Djimon Hounsou ("Blood Diamond"), George Takei ("Star Trek"), Michelle Yeoh ("Tiger & Dragon") und Kylie Kuioka.

Über "Paws of Fury - Die Legende von Hank":

Der Film ist eine actiongeladene Animationskomödie für die ganze Familie, inspiriert von Mel Brooks' zeitlosem Klassiker "Der wilde wilde Westen". Hank, ein rauflustiger Träumer von einem Hund, möchte eines Tages ein echter Samurai sein. Aber in einer Welt voller Katzen ist er sich nicht sicher, ob das jemals passieren wird - bis der zwielichtige Kriegsherr Ika Chu den ahnungslosen Hank dazu drängt, Samurai für die Stadt Kakamucho zu werden; dieselbe Stadt, die Ika Chu plündern will.

"Paws of Fury - Die Legende von Hank" wurde von Rob Minkoff ("Der König der Löwen") und Mark Koetsier ("Drachenzähmen leicht gemacht") gedreht, und von Nate Hopper ("Der Grinch") geschrieben. "Paws of Fury - Die Legende von Hank" ist eine Produktion von Aniventure, GFM Animation, HB Wink, Cinesite und Align, die von Adam Nagle, Peter Nagle, Guy Collins, Mel Brooks, Yair Landau und Susan Purcell entwickelt wurde.

Ein Screener des Films ist über den Sky Screeningroom erhältlich.

Facts:

Originaltitel: "Paws of Fury: The Legend of Hank", Animationsfilm, ca. 97 Minuten, Regisseure: Rob Minkoff, Mark Koetsier. Drehbuchautor: Nate Hopper. Produzenten: Adam Nagle, Peter Nagle, Guy Collins, Mel Brooks, Yair Landau, Susan Purcell. Sprecher OV: Michael Cera, Samuel L. Jackson, Mel Brooks, Ricky Gervais.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell