Kabel Eins

Eine To-Do-Liste, die sich gewaschen hat. Die Reimanns packen es wieder an - in neuen Folgen ab Sonntag bei Kabel Eins und auf Joyn

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt! Wie einst bei Geier Sturzflug heißt es jetzt auch bei den beiden Kult-Auswanderern Konny und Manu Reimann: Anpacken und durchziehen. Denn durch die vielen Auslandstrips, das anstrengende Beachhouse-Makeover und nicht zu vergessen den nervenzehrend-aufwendigen Schulbus-Ausbau zum Wohnmobil ist in den vergangenen Jahren viel zu viel liegengeblieben im hawaiianischen Traumdomizil "Konny Island". Das muss ein Ende haben! Und so sägt, schraubt und schippt sich das Was-sich-liebt-das-neckt-sich-Traumpaar ab 16. März 2025 durch fünf neue Episoden von "Willkommen bei den Reimanns" - immer sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und kostenlos auf Joyn. Eines ist sicher: Bei diesem neuen Großprojekt bleibt sicher kein Stein auf dem anderen!

Produziert wird "Willkommen bei den Reimanns" von Joker Pictures im Auftrag von Kabel Eins.

"Willkommen bei den Reimanns" - ab 16. März 2025 immer sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und kostenlos auf Joyn.

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell