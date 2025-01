Kabel Eins

"Formel Eins"- Die Kult-Musikshow ist wieder zurück. Am Donnerstag, 9. Januar, in der Prime Time bei Kabel Eins

Es war die legendärste Musiksendung im deutschen Fernsehen der 80er-Jahre. "Formel Eins". Jetzt ist die Kult-Musikshow wieder zurück - am Donnerstag, 9. Januar, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins. Moderator und "Formel Eins"-Urgestein Peter Illmann macht mit seinen beiden Gästen Anastasia Zampounidis und Markus Kavka einen einzigartigen Abstecher in die Vergangenheit zu den größten Hits aller Zeiten. Prominente, Musikstars und ehemalige Musik-TV-Moderatoren erinnern sich an unvergessliche Musik-Geschichten.

