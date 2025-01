Kabel Eins

Die Sterne-Köche legen los. Robin Pietsch, Christian Henze und Ali Güngörmüs starten bei "Mein Lokal, Dein Lokal"

Unterföhring (ots)

"Mein Lokal, Dein Lokal" startet mit einer kulinarischen Top-Besetzung in eine neue Ära. Ali Güngörmüs, Robin Pietsch und Christian Henze sind ab diesem Jahr für das Erfolgsformat von Kabel Eins im Einsatz. Die drei Sterne-Köche übernehmen "Mein Lokal, Dein Lokal" im Wechsel als Hosts. In der Auftaktwoche ab Montag, 6. Januar, feiert Robin Pietsch seine Premiere am Vorabend bei Kabel Eins. "Mein Lokal, Dein Lokal" läuft immer montags bis freitags um 17:55 Uhr. Produziert wird das Programm von der Just Friends Productions GmbH.

