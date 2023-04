Kabel Eins

Mirja Boes ruft zum Partylöwen-Duell - in "Asbach Deutschlands bester Partykeller" ab Sonntag bei Kabel Eins

Die Party geht weiter! Bei Kabel Eins öffnet am Sonntag, 16. April, um 19:10 Uhr zum zweiten Mal "Asbach Deutschlands bester Partykeller". Wer hat die schrägste Party-Idee? Wer baut die coolste Feier-Location? Wer holt sich die Party-Krone und 2.500 Euro Preisgeld? Die Entscheidung fällt ein echter Party-Profi - Comedian Mirja Boes: "Am Ende entscheidet eine unbestechliche Jury, die nicht nur sehr gut aussieht und extrem lustig ist, sondern sich auch selbst 'Paaaarty' auf das Steißbein tätowiert hat, wer den besten Partykeller gezimmert und die geilere Party gestartet hat. Nämlich ich! Im Ernst: Bei uns geht es darum, handwerklich richtig was zu präsentieren und natürlich auch Teamwork zu beweisen." Neben Mirja Boes sind zwei weitere prominente Partylöwen mit von der Partie(y). Schlagersänger Jürgen Milski und Handwerkerkönig Mark Kühler steigen für jeweils ein Team in den Ring und schwingen tatkräftig den Akkuschrauber. Asbach ist auch in der zweiten Staffel Titelsponsor von "Asbach Deutschlands bester Partykeller". Das Format ist eine Produktion von La Paloma im Auftrag von Kabel Eins. Die Partykeller-Teams: Werkstatt vs. Hawaii: Die Feier-Chaoten Frank und Lukas aus Strackholt in Niedersachsen treten gegen Aline und Jessi aus Duisburg an. Treckerschuppen vs. Australien: Die Treckerfans Annette und Dirk aus Krukow in Schleswig-Holstein duellieren sich mit den Australien-Fans Alexandra und Sascha aus Garbsen bei Hannover. Oktoberfest vs. Ballerburg: Tobias und seine Freundinnen aus Fallingbostel in Niedersachsen messen sich mit Jakob und seinen WG-Kumpel aus Siegen. Darte, Fiere, Danze - und sonst nichts vs. Glitzer und Glamour: Bettina und Dieter aus Wegberg im Ruhrgebiet treten gegen die Brüder Panajotis und Michael aus Mannheim an. "Asbach Deutschlands bester Partykeller" - vier Folgen ab 16. April sonntags um 19:10 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

