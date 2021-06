Kabel Eins

"Endlich wieder essen gehen!" Frank Rosin und Mike Süsser unterstützen in bundesweiter Kabel Eins-Kampagne die wieder öffnende Gastronomie

Unterföhring (ots)

"Endlich wieder essen gehen!" Kabel Eins freut sich mit allen Gastronomiebetrieben und Gästen, dass Deutschlands Restaurants wieder öffnen können. Allen voran: Frank Rosin ("Rosins Restaurants") und Mike Süsser ("Mein Lokal, Dein Lokal"). Gemeinsam mit dem Sender möchten die Spitzenköche die Gastronomie unterstützen. In einer On-Air-, Off-Air- und Online-Kampagne rufen sie bundesweit dazu auf, nach Lockerungen der Pandemiemaßnahmen jetzt wieder Essen und Trinken auf Außenflächen von Restaurants und Lokalen oder in Biergärten zu genießen: "Endlich wieder draußen schmausen!"

Kabel Eins-Senderchef Marc Rasmus: "Als Sender mit langjähriger Food-Kompetenz ist es uns ein besonderes Anliegen, dass die deutsche Gastronomie jetzt wieder durchstarten kann. In unseren Formaten zeigen wir regelmäßig, wie angenehm es ist, sich als Gast im Restaurant verwöhnen zu lassen. Aber auch, wie Wirte während der Pandemie durchhalten mussten. Mit unserer Kampagne können wir jetzt die Freude über die Gastro-Öffnungen mit beiden Seiten teilen und hoffen, dass dies auch in den Lokalen selbst bald wieder möglich ist. Uns allen hat die Gastronomie sehr gefehlt und wir können es kaum erwarten, endlich wieder gemeinsam essen zu gehen. Guten Appetit!"

Die Kampagne "Endlich wieder essen gehen!" startet am Sonntag, 6. Juni 2021. Sie umfasst vier verschiedene Spots für TV, Online und Social Media, ein Anzeigenmotiv in reichweitenstarken Printmedien sowie ein Fassadenplakat am Unternehmensgebäude in Unterföhring.

